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Соцопрос: во втором туре президентских выборов Порошенко точно проиграет

Политика

В среднем действующий президент наберет около 15% голосов

Соцопрос: во втором туре президентских выборов Порошенко точно проиграет
Иван Шилов © ИА REGNUM
Пётр Порошенко

Киев, 1 ноября 2018, 19:12 — REGNUM  В потенциальном втором туре выборов президента Украины действующий глава страны Петр Порошенко проиграет любому из кандидатов по данным соцопроса, проведенного центром «Социальный мониторинг», Институтом социсследований им. Яременко, Киевским международным институтом социологии и социологической группой «Рейтинг», сообщает 1 ноября УНИАН.

По данным соцопроса, при выходе во второй тур президентских выборов Порошено и экс-премьер-министра Украины Юлии Тимошенко, результаты голосования окажутся 15,1% и 30,7% соответственно. А если Порошенко выйдет во второй тур вместе с бывшим министром обороны Украины Анатолием Гриценко, то голоса распределятся так: 14,3% против 33,1% соответственно.

В ходе соцопроса были опрошены 13,684 тыс. человек, опрос проводился с 28 сентября по 16 октября.

Напомним, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года.

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Социологические опросы
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