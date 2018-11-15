Страница Кадырова в Instagram снова заблокирована

Москва, , 10:44 — REGNUM Восстановление аккаунта главы Чечни Рамзана Кадырова в Instagram социальная сеть назвала ошибкой. Об этом заявил пресс-секретарь компании.

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Администрация Instagram разблокировала аккаунт Рамзана Кадырова

«Эта учётная запись была ошибочно восстановлена и теперь удалена», — приводит BuzzFeed News слова представителя соцсети.

В настоящее время при переходе на страницу главы Чечни появляется сообщение, что она недоступна: «Возможно, вы воспользовались недействительной ссылкой или страница была удалена».

Напомним, накануне, 14 ноября, администрация социальной сети Instagram разблокировала аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом руководитель субъекта РФ сам сообщил в своём Telegram-канале. По его словам, на то, чтобы справедливость восторжествовала, потребовалось почти 11 месяцев. Глава Чечни выразил уверенность, что подобное впредь не повторится.

Кадыров успел разместить первую после разблокировки запись. Она была посвящена пистолету.

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В Чечне ответили на удаление аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook

Как сообщало ИА REGNUM, первая фотография в Instagram главы Чечни Рамзана Кадырова была опубликована в 2013 году. С тех пор на его страницу подписались свыше 3 млн подписчиков. Глава Чечни рассказывает в соцсети о том, что происходит в жизни его семьи, в республике, стране и мире, высказывает своё мнение по различным ситуациям, узнаёт о реакции подписчиков на свои заявления.

В декабре 2017 года аккаунт Кадырова в Instagram был заблокирован. Сам политик связал с блокировку с санкциями американского минфина, под которые он попал. Также была заблокирована его страница в американской социальной сети Facebook.

Глава Чечни не стал сильно переживать по этому поводу и завел аккаунты в социальной сети «ВКонтакте», а также мессенджере Telegram.

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