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Администрация Instagram разблокировала аккаунт Рамзана Кадырова

Общество

Аккаунт был заблокирован почти год назад

Грозный, 14 ноября 2018, 23:33 — REGNUM  Администрация социальной сети Instagram разблокировала аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом Кадыров сообщил сегодня, 14 ноября, на своём Telegram-канале.

«В среду вечером разблокирована моя страница @kadyrov95 в Instagram. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти 11 месяцев», — написал Кадыров.

Он также выразил уверенность, что подобное впредь не повторится.

Напомним, что аккаунт Кадырова в Instagram был заблокирован в декабре 2017 года. Сам политик связал с блокировку с санкциями американского Минфина, под которые он попал.

Также была заблокирована его страницы в американской социальной сети Facebook.

Глава Чечни не стал сильно переживать по этому поводу и завел аккаунты в социальной сети «ВКонтакте», а также мессенджере Telegram.

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