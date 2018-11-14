Администрация Instagram разблокировала аккаунт Рамзана Кадырова

Грозный, , 23:33 — REGNUM Администрация социальной сети Instagram разблокировала аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова. Об этом Кадыров сообщил сегодня, 14 ноября, на своём Telegram-канале.

«В среду вечером разблокирована моя страница @kadyrov 95 в Instagram. Справедливость восторжествовала. На это потребовалось почти 11 месяцев», — написал Кадыров.

Он также выразил уверенность, что подобное впредь не повторится.

Напомним, что аккаунт Кадырова в Instagram был заблокирован в декабре 2017 года. Сам политик связал с блокировку с санкциями американского Минфина, под которые он попал.

Также была заблокирована его страницы в американской социальной сети Facebook.

Глава Чечни не стал сильно переживать по этому поводу и завел аккаунты в социальной сети «ВКонтакте», а также мессенджере Telegram.