В Чечне ответили на удаление аккаунтов Кадырова в Instagram и Facebook

Грозный, , 13:57 — REGNUM Министр Чечни по национальной политике, внешним связям и информации Джамбулат Умаров прокомментировал недоступность личной страницы главы региона Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram. Об этом сегодня, 23 декабря, сообщает телеканал RT.

Напомним, ранее сегодня стало известно, что широко известная страница Кадырова в Instagram, которую он активно использует для своих общественно-политических заявлений и комментариев, стала недоступной. При попытке зайти на страницу Кадырова в Instagram появляется сообщение: «К сожалению данная страница недоступна».

Позже выяснилось, что не работает страница Кадырова в американской социальной сети Facebook.

Администрации этих социальных сетей пока никак не прокомментировали эти инциденты.

Министр Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Умаров заявил, что вряд ли речь идёт о каком-то техническом сбое, скорее всего администрации этих социальных сетей просто удалили страницы Кадырова.

«Не думаю, что тут технический сбой, это очередная попытка лишить Россию правдивого голоса, искренней гражданской позиции», — считает Умаров.

Он подчеркнул, что любая попытка остановить Кадырова будет «сопровождаться сотнями тысяч адекватных контракций против тех, кто пытается заглушить этот голос».

Умаров также отметил, что у Чечни более чем достатачно средств для самовыражения.

Стоит отметить, что 20 декабря министерство финансов США внесло Кадырова и ещё четверых граждан России в так называемый «список Магнитского». Это санкционный список лиц, которые, по мнению властей США, причастны к нарушениям прав человека.

Что касается социальных сетей Facebook и Instagram (Instagram кстати, была приобретена Facebook ещё в 2012 году и теперь является дочерней структурой), то обе они находятся в американской юрисдикции.