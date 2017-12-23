Аккаунт Рамзана Кадырова в Instagram исчез

Грозный, , 11:25 — REGNUM Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадырова в социальной сети Instagram, через который он делает большинство своих заявлений, оказался недоступен. При попытке зайти на страницу Кадырова в этой социальной сети сегодня, 23 декабря, появляется уведомление: «К сожалению, данная страница недоступна».

Пока нет точной информации о том, удалил ли сам Кадыров свой аккаунт в Instagram, или это сбой в работе данной социальной сети. Стоит отметить, что 21 декабря пользователи жаловались на сбои в работе Instagram.

Напомним, Кадыров стал пользователем Instagram в 2013 году. Через свой аккаунт в этой социальной сети Кадыров делает практически все свои общественно-политические заявления, а также делится случаями из жизни и комментирует те или иные события.

В июне 2015 года он сделал свой аккаунт в Instagram закрытым для тех, кто не подписан на неё. Однако вскоре он снова сделал её общедоступной.

Пока никаких комментариев от Кадырова касательно его аккаунта в Instagram не поступало. Стоит отметить что у него есть аккаунты и в других социальных сетях.