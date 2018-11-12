За отсутствие зимней резины штрафовать не будут – ГИБДД

Москва, , 13:42 — REGNUM В случае отсутствия в зимний период на транспортном средстве зимней резины водители не будут повергаться административному штрафу. Об этом заявили в ГИБДД, опровергнув появившиеся в СМИ сообщения о том, что за неиспользование зимней резины водителей будут штрафовать.

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«Административная ответственность за эксплуатацию машин (легковых автомобилей и грузовиков полной массой не более 3,5 т — прим. ИА REGNUM ), не укомплектованных зимними шинами в зимнее время, в Кодексе об административных правонарушениях не установлена», — приводит ТАСС комментарий Госавтоинспекции.

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В России могут отказаться от знака «Шипы» на машинах

Как сообщало ИА REGNUM, с 11 ноября в России вступили в силу изменения в технический регламент Таможенного союза о безопасности колёсных транспортных средств, согласно которому грузовые автомобили и автобусы могут круглый год ездить на резине летнего типа. Соответствующее решение Совета Евразийской экономической комиссии было принято 16 февраля 2018 года. Ранее в зимний период без соответствующей сезону авторезины было запрещено эксплуатировать все типы транспортных средств.

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