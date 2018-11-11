Зимнюю резину для автобусов и грузовиков отменили

Москва, , 16:03 — REGNUM С 11 ноября в России вводится новый для Таможенного союза технический регламент о безопасности колесных транспортных средств, согласно которому грузовые автомобили и автобусы могут круглый год ездить на резине летнего типа.

Решение Совета Евразийской экономической комиссии об изменении в техническом регламенте «О безопасности колесных транспортных средств» принято 16 февраля 2018 года и входит в силу с 11 ноября. В прежней редакции документа было запрещено эксплуатировать транспортные средства в зимний период без соответствующей сезону авторезины и это требование распространялось на все типы транспорта.

Поправка в технический регламент, внесённая 16 февраля, распространяет это требование только на автотранспортные средства типа M1 и N1, то есть на легковые автомобили и небольшие восьмиместные автобусы.

Также в регламенте появилось в первый раз упоминание цепей против скольжения для грузовиков. Теперь страны, входящие в Таможенный союз, могут изменением в собственном законодательстве вводить такие требования для савтовладельцев. Эти требования касаются только определенных транспортных средств — категорий М2 (автобусы с количеством мест более восьми, массой менее 5 тонн), М3 (автобусы с количеством мест более восьми, массой более 5 тонн) N2 (грузовики массой от трех с половиной до 12 тонн) и N3 (грузовики массой более 12 тонн).

Отметим, новый регламент был готов ещё в 2015 годы и с тех пор проходил процедуру согласования на различных уровнях стран Таможенного союза.