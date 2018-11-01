Штрафы ГИБДД начнут списывать с банковских карт нарушителей

Москва, , 07:42 — REGNUM Российских водителей, допустивших нарушения правил дорожного движения, предлагается наказывать путем автоматического списания суммы штрафа с банковского счета, заявил глава Федеральной службы судебных приставов (ФССП) Дмитрий Аристов. Об этом пишет «Российская газета».

По словам директора ведомства, упрощенный режим взыскания штрафов будет касаться незначительных нарушений ПДД, сумма наказаний по которым доходит до 3 тыс. рублей.

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Аристов сообщил, что в банки будут автоматически направляться запросы относительно наличия у нарушителя счетов и средств на них. В том случае, если деньги на счету у гражданина есть, сумма штрафа будет списываться автоматически.

«Упрощенный порядок будет предусматривать взыскание с должника исполнительского сбора. То есть дополнительной штрафной санкции за необходимость принудительного списания задолженности», — цитирует газета слова главы ФССП.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о возможности восстановить пропущенный срок для уплаты штрафа «со скидкой» за нарушение ПДД.

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