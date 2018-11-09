Поиски второго «чёрного ящика» с Boeing 737 в Индонезии обещают продолжить

Джакарта, , 10:29 — REGNUM Прекращать поиски речевого самописца — второго «черного ящика» с рухнувшего в Яванское море самолёта индонезийской авиакомпании Lion Air — спасатели Индонезии не намерены. Искать устройство продолжат в любом случае, даже если на это потребуется несколько месяцев. Об этом сообщил руководитель комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

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По его словам, которые приводит портал Detik, узнать, что именно произошло в день трагедии и имела ли место ошибка пилотов, можно будет только, получив информацию с речевого самописца.

В настоящее время в район поисков направлены сверхчувствительные локаторы, которые пытаются уловить сигнал самописца.

Как сообщало ИА REGNUM, пассажирский самолёт Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился 29 октября 2018 года через 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Это стало первой катастрофой с участием новейшего лайнера. Погибли все находившиеся на борту 189 человек.

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Авиакатастрофа в Индонезии: обнаружены останки 164 пассажиров

1 ноября был обнаружен первый самописец. Данные с него специалисты уже проанализировали. Выяснилось, что Boeing 737 Max 8 уже имел неисправности во время предыдущих полётов.

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