Авиакатастрофа в Индонезии: обнаружены останки 164 пассажиров

Джакарта, , 08:59 — REGNUM Индонезийское национальное агентство по поиску и оказанию помощи отметило, что за восемь дней поисково-спасательной операции были обнаружены останки 164 человек, погибших в авиакатастрофе Lion Air JT 610, сообщает Antaranews.

За время поиска были также найдены части самолета, а также личные вещи пострадавших, такие как кошельки, удостоверения личности, куртки, обувь и прочее.

Напомним, крушение индонезийского самолета Lion Air JT 610, летевшего из Джакарты в Пангкалпинанг, произошло 29 октября 2018 года в Караванге. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил. Обломки лайнера, который исчез с радаров 13 минут спустя после взлета из аэропорта Джакарты, были обнаружены в море у западной части острова Ява.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, эксперты получили данные с бортового самописца рухнувшего в море лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air, содержащего информацию о полётах Boeing 737. Всего черный ящик содержит данные о 69 часах полёта самолёта, в том числе и последних минутах перед катастрофой.

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