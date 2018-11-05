Расшифрованы данные с бортового самописца разбившегося в Индонезии Boeing

Джакарта, , 08:34 — REGNUM Эксперты получили данные с бортового самописца рухнувшего в море лайнера индонезийской авиакомпании Lion Air, содержащего информацию о полётах Boeing 737. Всего черный ящик содержит данные о 69 часах полёта самолёта, в том числе и последних минутах перед катастрофой, пишет портал Detik.

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Расшифровкой информации занимались эксперты по транспортной безопасности Индонезии при содействии австралийских специалистов.

«Мы получили данные о 19 рейсах, включая те, которые сопровождались инцидентами», — сообщил журналистам представитель комитета по расследованию авиапроисшествия. — В том числе есть информация о последнем полёте воздушного судна: с момента выезда на взлётное поле до взлета и взятия курса на юго-восток».

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«Последняя запись заканчивается в 23:31 (время UTC) 28 октября», — уточнили представитель комитета.

Напомним, на борту воздушного судна находится два регистратора. Один фиксирует и хранит данные о полёте (высота, скорость, курс), а второй записывает переговоры пилота с диспетчером и все звуки в кабине пилота. Второй самописец пока не найден.

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Как сообщало ИА REGNUM, крушение индонезийского самолета Lion Air JT 610, летевшего из Джакарты в Пангкалпинанг, произошло 29 октября 2018 года в Караванге. На борту воздушного судна находились 181 пассажир, два пилота и шесть членов экипажа. Никто из них не выжил. Обломки лайнера, который исчез с радаров 13 минут спустя после взлета из аэропорта Джакарты, были обнаружены в море у западной части острова Ява.

2 ноября на расстоянии примерно 400 метров от ранее обнаруженных обломков корпуса разбившегося в Индонезии «Боинга» на дне моря были обнаружены обломки фюзеляжа самолёта, двигатель и колесо шасси. Ранее был найден один из чёрных ящиков.