На упавшем самолете в Индонезии был поврежден индикатор скорости — СМИ

Джакарта, , 12:57 — REGNUM На последних четырех рейсах самолета Lion Air JT 610 был поврежден индикатор скорости. Об этом сообщает Tribunnews, ссылаясь на результаты расследования национального комитета по безопасности транспорта Индонезии.

Согласно исследованию, угол атаки или индикатор соотношения самолета и воздушного потока отличался или превышал 20 градусов. Сообщается, что индикатор будет также проверен на заводе-производителе, а именно в Чикаго (США).

Между тем в национальном комитете по безопасности транспорта Индонезии заявили, что повреждение индикатора, очевидно, было одной из проблем в кабине пилота.

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«Нам нужно прослушать речевой регистратор, чтобы понять, как экипаж принимал решения и что происходило в кабине пилота. Нам нужно, чтобы звукозаписывающее устройство было найдено», — заявил руководитель комитета по расследованию.

Что касается звукозаписывающего устройства, то оно издает очень слабый сигнал под водой, вероятно, из-за того, что аппарат увяз в земле.

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Напомним, пассажирский самолет Boeing 737 MAX 8 индонезийской авиакомпании Lion Air разбился в Яванском море через 13 минут после взлета из аэропорта Джакарты 29 октября 2018 года. Самолет был совсем новый и начал эксплуатироваться всего несколько месяцев назад. На борту лайнера находились 181 пассажир и 8 членов экипажа. Все они погибли.

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