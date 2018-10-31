Путин примет участие в заседании Всемирного конгресса соотечественников

Москва, , 07:31 — REGNUM Сегодня, 31 октября, президент РФ Владимир Путин примет участие в пленарном заседании VI Всемирного конгресса соотечественников, проживающих за рубежом, который открывается в Москве, сообщается на сайте Кремля.

Участники планируют обсудить такие актуальные вопросы, как защита прав и законных интересов соотечественников, проблемы русскоязычного образования за рубежом, развитие СМИ на русском языке.

На VI Всемирный конгресс российских соотечественников съехались более 700 участников из 98 стран. Форум продлится два дня — с 31 октября по 1 ноября. Предыдущий конгресс российских соотечественников состоялся в Москве в ноябре 2015 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 октября президент РФ Владимир Путин примет участие в церемонии ввода в эксплуатацию алмазного месторождения «Верхне-Мунское», расположенного в Оленёкском улусе Республики Саха (Якутия) в 170 км от Удачнинского горно-обогатительного комбината АК «АЛРОСА».

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