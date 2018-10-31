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В запуске добычи алмазов нового месторождения АЛРОСА примет участие Путин

Экономика

Его ввод в эксплуатацию запланирован на 31 октября

Якутск, 31 октября 2018, 05:37 — REGNUM  Церемония запуска освоения Верхне-Мунского месторождения компанией АЛРОСА, запланированная на 31 октября, пройдёт при участии президента РФ Владимира Путина. Президент будет участвовать в торжественном вводе в эксплуатацию в формате видеоконференции, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Кремля.

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Месторождение «Верхне-Мунское», на котором АЛРОСА сегодня начнёт добычу, расположено в Оленёкском районе Якутии. Руда с него будет поставляться на расположенный в 170 километрах Удачнинский ГОК. Добыть на Верхне-Мунском месторождении планируется порядка 1,8 млн карат алмазов, разрабатывать его будут до 2042 года.

Как сообщало ИА REGNUM, первая партия руды с Верхне-Мунского месторождения была опробована АЛРОСА в начале 2018 года.

«Мы перевезли 75 тыс. тонн, хорошее содержание, будет хорошая экономика, и хорошая дополнительная поддержка Якутии, и дополнительные мощности по компании», — сообщал тогда президент АЛРОСА Сергей Иванов.

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Добыча алмазов
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