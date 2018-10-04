Калмыкия и Чечня станут доступны для переселения соотечественников

Москва, , 14:28 — REGNUM Чечня и Калмыкия присоединяются к государственной программе по добровольному переселению в Россию. Об этом заявил 4 октября глава МВД Владимир Колокольцев на заседании правительства РФ.

По его словам, в программе участвуют 68 российских регионов, и вскоре она пополнится еще двумя регионами — Калмыкией и Чечней.

«В ближайшие месяцы к данному процессу должны подключиться республика Калмыкия и Чеченская республика. Проекты программ уже согласованы, сейчас проводятся по их утверждению на уровне субъектов РФ», — сообщил Колокольцев.

Напомним, премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании правительства РФ сообщил о 800 тысячах соотечественниках, вернувшихся на родину в рамках государственной программы.