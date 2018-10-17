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МИД РФ: Число вернувшихся соотечественников приближается к миллиону

Общество

Программой интересуются всё большее число стран

МИД РФ: Число вернувшихся соотечественников приближается к миллиону
Алексей Колчин © ИА REGNUM
Флаги России

Москва, 17 октября 2018, 05:01 — REGNUM  За годы существования программы по переселению соотечественников в Россию переехали 800 тысяч человек, заявил замминистра иностранных дел РФ Григорий Карасин в интервью «Известиям».

Карасин подчеркнул, что география стран, в которых проживают заинтересованные в переселении в Россию граждане с «российскими корнями», постоянно расширяется и охватывает новые страны, в том числе и Латинскую Америку. По его словам, это связано с грамотной информационной политикой России и с русофобскими настроениями за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 октября глава МВД Владимир Колокольцев заявил, что Чечня и Калмыкия готовы присоединиться к госпрограмме по переселению соотечественников. В настоящее время проекты программ для этих регионов находятся на стадии утверждения на уровне субъектов РФ.

Читайте ранее в этом сюжете: Калмыкия и Чечня станут доступны для переселения соотечественников

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Госпрограмма содействия переселению соотечественников
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