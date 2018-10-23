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Число проверок мест массового пребывания людей в 2019 году удвоят

Общество

Коррективы в планы проверок внесены после кемеровской трагедии

Москва, 23 октября 2018, 12:40 — REGNUM  В 2019 году торговые центры и кинотеатры, стадионы и станции метро по всей России будут проверять на соблюдение требований пожарной безопасности. При этом ГУ МЧС России намерено в два раза увеличить их количество. Об этом 23 октября на форуме общественной организации «Опора России» сообщил главный государственный инспектор по пожарному надзору Ринат Еникеев.

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Он пояснил, что коррективы в планы проверок мест с массовым пребыванием людей внесены после пожара в кемеровском торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня».

Как сообщало ИА REGNUM, крупный пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл в марте 2018 года. В результате трагедии погибли 60 человек. После этого по всей России последовали массовые проверки противопожарной безопасности, которые выявили многочисленные нарушения.

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Напомним, сегодня, 23 октября, в Москве на площадке ВДНХ проходит ежегодный предпринимательский форум Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России». Планируется, что в мероприятии примут участие свыше 2 тыс. предпринимателей из всех субъектов РФ, а также руководители и представители федеральных органов власти, главы регионов муниципалитетов.

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Противопожарная безопасность
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