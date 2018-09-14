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Новая фигурантка появилась в деле о пожаре в «Зимней вишне»

Происшествия

Подследственная является бывшей подчиненной экс-начальницы госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой

Новая фигурантка появилась в деле о пожаре в «Зимней вишне»
Иван Шилов © ИА REGNUM
ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово

Кемерово, 14 сентября 2018, 11:04 — REGNUM  Двенадцатой фигуранткой уголовного дела о пожаре в кемеровском ТРЦ «Зимняя вишня» стала бывшая сотрудница Госстройнадзора Светлана Шенгерей. Об этом сообщили в Центральном районном суде столицы Кузбасса.

Отмечается, что следствие обратилось к суду с ходатайством о заключении Шенгерей под стражу. Следует отметить, что подследственная является бывшей подчиненной экс-начальницы госстройнадзора Кемеровской области Танзилии Комковой, также проходящей по указанному делу о пожаре в торговом центре.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 августа Центральный районный суд Кемерово продлил Комковой срок содержания под стражей до 24 ноября. Добавим, пожар в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерове произошёл 25. В результате трагедии погибли 60 человек, большинство — дети.

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Пожар в торговом центре Кемерова
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