В Хакасии закрыли опасный торговый центр

Черногорск, Хакасия, , 10:58 — REGNUM Жители города Черногорска (Хакасия), посещая торговый центр на улице Мира, подвергали себя серьёзной опасности. Как сообщили ИА REGNUM сегодня, 2 августа, в республиканской прокуратуре, проверка выявила в торговом центре грубые нарушения требований пожарной безопасности. В частности, оказалась неисправной система автоматической пожарной сигнализации. Кроме того, выяснилось, что объект эксплуатируется без разрешительных документов.

По данным ведомства, собственник здания (физлицо) сдавал в аренду помещения ТЦ различным коммерческим организациям. Однако при этом система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре была неисправна. В здании не было нужного количества эвакуационных выходов, инструкции о мерах пожарной безопасности, ответственных за пожарную безопасность, отсутствовало необходимое количество первичных средств пожаротушения. При отделке потолков использовались горючие материалы. С работниками не проводилось необходимое количество инструктажей по пожарной безопасности. Двери эвакуационных выходов нельзя было свободно открыть изнутри.

Также проверка выявила несоблюдение норм градостроительного законодательства. Собственник до сих пор не получил разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.

Чтобы обязать собственника и арендаторов устранить нарушения, прокурор Черногорска обратился с иском в суд. Торговый центр был закрыт.

Пока суд рассматривал дело, ответчик устранил нарушения правил пожарной безопасности. Однако объект будет оставаться закрытым до получения разрешения на его ввод в эксплуатацию. Сделать это собственник должен до 1 сентября.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, места с массовым пребыванием людей в регионах России начали проверять после страшного пожара в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» в городе Кемерово. 25 марта в «Зимней вишне» произошёл пожар, унесший жизни 60 человек. Большинство из погибших — дети.

Напомним, всего в России до 30 июля проверили около 90 тысяч объектов, в том числе более 11 тысяч торгово-развлекательных центров. Выявлено свыше 280 тысяч различных нарушений пожарной безопасности.

В Сибири в 5280 (43%) объектах из проверенных 12 290 обнаружены нарушения пожарных требований.

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