Прокуратура нашла в Новосибирске ТЦ, который три года работает незаконно

Новосибирск, , 05:19 — REGNUM В Дзержинском районе Новосибирска один из торговых центров вот уже три года работает незаконно — трёхэтажное здание, построенное в 2015 году, так и не ввели в эксплуатацию официально, заявили в прокуратуре района.

«Речь идёт о ТЦ «На кольце» на Новороссийской, 173 — недалеко от трамвайного кольца на пересечении улицы Волочаевской и Гусинобродского шоссе, — пишет Новосибирский городской сайт, ссылаясь на помощника прокурора Дзержинского района Анастасию Черкашину. — По результатам проверки прокуратурой района направлено четыре заявления в Арбитражный суд Новосибирской области. <…> Оно уже давно построено, построено самовольно и даже не введено в эксплуатацию. Никаких разрешительных документов предприниматель при строительстве этого здания не получал».

Тем временем менеджер по аренде ТЦ Екатерина Иванова утверждает, что о штрафах и прокурорской проверке слышит впервые. Она уверена, что без соответствующих документов нельзя было бы оформить и договоры аренды. По данным справочника Дубльгис, в здании торгового центра работают супермаркеты, магазин одежды, кафе, пекарня и другие организации.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за нарушений противопожарной безопасности с 1 сентября прекращает работу кинотеатр «Рассвет» в левобережной части Новосибирска. Проверки начались после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в городе Кемерово, который унёс жизни 60 человек.

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