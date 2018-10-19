Температура в Москве побила рекорд 1881 года

Москва, , 14:19 — REGNUM Температура воздуха в Москве второй день подряд бьёт рекорды. Так, сегодня, 19 октября, на главной столичной метеостанции ВДНХ днём столбики термометров показывали 16,3 °С.

Читайте также: Синоптики прогнозируют самую теплую зиму в Москве за последние 25 лет

«Это стало абсолютным рекордом за всю почти 140-летнюю историю метеонаблюдений в Москве», — сообщили в столичном метеобюро.

Прежним максимум температуры 19 октября был зафиксирован в 1881 году. Тогда воздух прогрелся до 16,2 °С.

Ранее по теме: 18 октября москвичей ждёт тёплый и погожий день

В Москве 18 октября побит абсолютный температурный рекорд

Добавим, что, по данным Гидрометцентра, уже с завтрашнего дня, 20 октября, в Москве будет значительно прохладнее. Прогнозируется облачная, но без осадков погода. Температура воздуха не превысит 10 градусов тепла.

Как сообщало ИА REGNUM, первый температурный рекорд осени 2018 года в Москве был установлен 18 октября. Этот день стал самым тёплым в столице за всю историю регулярных наблюдений за погодой. Столбик термометра показал 17,9° С. Предыдущий рекорд был установлен в 1967 году, тогда потеплело до 17,5° С.

Читайте ранее в этом сюжете: Синоптики рассказали, сколько продлится бабье лето в Москве