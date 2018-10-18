В Москве 18 октября побит абсолютный температурный рекорд

Москва, , 15:10 — REGNUM День 18 октября стал самым тёплым в Москве за всю историю регулярных наблюдений за погодой. Столбик термометра показал 17,9° С, сообщают «Метеовести».

Рекордная температура зафиксирована на главной столичной метеостанции ВДНХ. Предыдущий рекорд был установлен в 1967 году, тогда потеплело до 17,5° С.

Регулярные метеонаблюдения ведутся в Москве с 1879 года. Синоптики назвали обновленный рекорд достойным финалом бабьего лета.

Как сообщало ИА REGNUM, синоптики обещали москвичам 18 октября теплую погоду без осадков и переменную облачность. Бабье лето, отмечали специалисты, продлится до 19 октября.

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