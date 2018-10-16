Синоптики прогнозируют самую теплую зиму в Москве за последние 25 лет

Москва, , 09:33 — REGNUM Предстоящая зима в Москве и Подмосковье может стать самой теплой за последние 25 лет, об этом «Российской газете» сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

По ее словам, на праздник Покрова (14 октября) светило яркое солнце, а среднесуточная температура воздуха в московском регионе составила +12,7 градуса. При этом такой же теплый Покров был в 1993 (+14,3) и 1967 (+13,4) годах.

Вместе с тем специалист отметила, что «не все так однозначно», поскольку в 1967 году теплый Покров сменился холодной зимой, тогда среднемесячная температура была на три градуса ниже нормы.

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Напомним, 14 октября в Москве был установлен рекорд тепла. Так, днем воздух прогрелся до +17,9 градусов, что на 0,3 градуса выше суточного рекорда максимальной температуры воздуха для 14 октября, установленного в 1979 году.

Как сообщало ИА REGNUM, с приближением выходных 20 и 21 октября на европейской территории России закончится период теплой, ясной и сухой погоды. Уже в пятницу, 19 октября, в Москве начнется похолодание и возможен небольшой дождь, а к воскресенью 21 октября столбики термометров днем в столице покажут +7…+9 °С.

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