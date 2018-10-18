18 октября москвичей ждёт тёплый и погожий день

Москва, , 07:23 — REGNUM Сегодня, 18 октября, в Москве сохранится тёплая погода. По данным Гидрометцентра, температура воздуха прогреется до +18 °C. При этом ночью столбики термометров не опустятся ниже 7 градусов тепла.

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При переменной облачности осадков метеорологи не прогнозируют. Ветер западного и юго-западного направлений, 3 — 8 м/с. Атмосферное давление незначительно упадет, но по-прежнему останется повышенным, 752 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит около 50%.

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Как сообщало ИА REGNUM, днём ранее погода в столице также была тёплой и сухой. Синоптики прогнозируют, что бабье лето в Москве продлится до 19 октября.

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