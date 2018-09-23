Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као

Гонконг, Китай, , 23:28 — REGNUM В Гонконге на 85-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике 2009 года Чарльз Као. Об этом сообщает в воскресенье, 23 сентября, китайское информационное агентство «Синьхуа».

"Ученый Чарльз Као, получивший Нобелевскую премию по физике в 2009 году…, скончался в возрасте 84 лет», — передает вещатель.

Причины смерти Као не называются.

Отмечается, что ученый в течение многих лет занимался разработкой оптоволоконных технологий.

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