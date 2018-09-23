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Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као

Общество

Причины смерти Као не называются

Ушел из жизни лауреат Нобелевской премии по физике Чарльз Као
David Dobkin
Чарльз Као (слева)

Гонконг, Китай, 23 сентября 2018, 23:28 — REGNUM  В Гонконге на 85-м году жизни скончался лауреат Нобелевской премии по физике 2009 года Чарльз Као. Об этом сообщает в воскресенье, 23 сентября, китайское информационное агентство «Синьхуа».

"Ученый Чарльз Као, получивший Нобелевскую премию по физике в 2009 году…, скончался в возрасте 84 лет», — передает вещатель.

Причины смерти Као не называются.

Отмечается, что ученый в течение многих лет занимался разработкой оптоволоконных технологий.

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