Вашингтон, 5 марта, 2024, 16:48 — ИА Регнум. Заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд покинет свой пост. Об этом 5 марта сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктория Нуланд

Он уточнил, что это произойдёт уже в ближайшие недели.

Блинкен добавил, что Нуланд сама уведомила его о намерении уйти в отставку.

«Виктория Нуланд дала мне знать, что намеревается в ближайшие недели уйти с поста заместителя госсекретаря по политическим делам», ― указал госсекретарь США.

Как сообщало ИА Регнум, кандидатуру Виктории Нуланд на пост замгоссекретаря США американский Сенат единогласно одобрил 30 апреля 2021 года.

Издание The National Interest 17 января опубликовало материал, в котором журналисты предположили, что назначение Виктории Нуланд на должность заместителя госсекретаря США может означать, что президент США Джозеф Байден выбирает курс на ухудшение отношений с Россией.

Глава Белого дома 1 ноября 2023 года выдвинул заместителя своего помощника и координатора по Индо-Тихоокеанскому региону в совете по нацбезопасности Курта Кэмпбелла на пост заместителя госсекретаря, обязанности которого исполняет Нуланд.

Ранее Нуланд занималась вопросами политики в отношении постсоветских государств при экс-президенте США Бараке Обаме. Она также была помощником госсекретаря Соединённых Штатов Америки по делам Европы и Евразии.

В 2014 году дипломат публично поддержала массовые протесты в Киеве, которые привели к насильственной смене власти на Украине. Особую известность ей принес случай, когда она раздавала печенье демонстрантам, которое впоследствии стало мемом «печеньки Госдепа».

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров 26 июля прошлого года заявил, что Нуланд сделала всё для того, чтобы испортить отношения Москвы и Вашингтона и стравить Россию с Украиной.