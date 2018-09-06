В Калуге закончилась вакцина от полиомиелита: нет поставок

Калуга, , 09:38 — REGNUM В Калуге из-за перебоев с поставками фактически закончилась вакцина от полиомиелита. Как сообщает калужские СМИ, вакцины от полиомиелита нет ни в государственных поликлиниках, ни в частных медицинских центрах.

Как сообщает «Калуга 24», в министерстве здравоохранения области подтвердили проблемы с наличием вакцин. Отмечается, что аналогичная ситуация сложилась и в соседних регионах. Так, вакцина, которая должна была покрыть примерно 40% годовой потребности, должна была поступить в область в конце июля 2018 года. Однако, сроки поставки были сдвинуты на конец сентября. Третья партия, которая позволит полностью покрыть дефицит, ожидается лишь в конце 2018 года.

Отметим, что иммунизация против полиомиелита входит в российский национальный календарь обязательной вакцинации, и наличие у ребенка справки о сделанной прививке является желательный документом при приеме в детский сад и школу. В случае, если ребенок не привит от полиомиелита, то при прохождении данной вакцинации (оральной, то есть «живой» полиомиелитной вакциной) другими детьми в группе детского сада, не привитого ребенка должны либо перевести в так называемую «карантинную» группу, если она есть, либо предложить временно не посещать сад.

Как ранее сообщила ИА REGNUM, главный специалист отдела медицинской помощи детям и службы родовспоможения министерства здравоохранения Калужской области Татьяна Викторова поясняла, что в феврале 2018 года в регион поступило 4 тысячи 995 доз отечественной вакцины от полиомиелита. По программе импортозамешения её начали производить на заводе в Кировской области.

«На этот год калужскими медиками были заказаны 21 тыс. доз вакцины при прогнозе рождения в области порядка 10 тыс. 500 детей. По инструкции в регионе также должен быть заложен 30%-ный запас вакцины. В России, как и во всем мире, теперь прививают т.н. «неживую» вакцину. Отсюда и проблема в её нехватке. Эта вакцина делается детям первого года жизни. С открытием завода в Кировской области надеемся, что проблема с нехваткой вакцин полиомиелита будет решена. Ранее мы получали вакцину ежеквартально, надеемся, что очередную партию получим уже в апреле. Впрочем, многое зависит и от поставщиков. Ситуация 90-х годов, когда наши дети массово болели дифтерией, не должна повториться», — подчеркивала она.

Напомним, по данным общественной организации защиты прав потребителей «Гражданский патруль», в инактивированной вакцине от полиомиелита в конце 2017 года остро нуждались жители 81 города из 40 регионов страны. В 28 субъектах РФ ситуация оставалась неизвестной. И только в 12 регионах дефицит вакцины отсутствовал.

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