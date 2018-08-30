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Иосиф Кобзон: человек родной земли

Общество

В вечность уходят титаны

Москва, 30 августа 2018, 15:51 — REGNUM  Иосиф Кобзон умер в возрасте 80 лет. Можно по-разному относиться к его фигуре, но нельзя не признать: он был монументальной глыбой. Во всём.

Его голос запомнят. Сейчас так не поют. Не умеют просто. Одного «Дня Победы» достаточно, чтобы войти в историю. Соединиться с величайшим праздником в истории нашей страны. Так спеть песню — этот гимн победы Света над Тьмой — надо было суметь.

Но сегодня — в день смерти Кобзона — важно вспомнить и другое: то, что он всегда был на своей земле со своими людьми. Не забывал, не отрывался от них. Когда, учась, работал в бомбоубежище Днепропетровского химико-технологического института, протирая спиртом противогазы. Когда пошёл спасать детей на Дубровку в «Норд-Ост». Когда ездил с гуманитарными миссиями в Донбасс — туда, где родился.

Старая школа — это знак качества. Кобзон был одним из лучших её представителей. Титаном. В его случае — это не штамп. И грустно не только от ухода великого человека. Грустно ещё и от того, что понимаешь: сейчас таких не делают. Их просто нет. Времена другие. И люди тоже.

regnum author Платон Беседин
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Кончина Иосифа Кобзона
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