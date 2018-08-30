Степаненко хочет отсудить у Петросяна раритетные книги по оккультизму

Москва, , 13:39 — REGNUM Елена Степаненко намерена отсудить у своего супруга Евгения Петросяна, с которым она начала бракоразводный процесс, старинные оккультные книги. Об этом сообщил адвокат юмориста Сергей Жорин.

Читайте также: Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Петросяном

По его словам, которые приводит ТАСС, в числе раритетной литературы — «Оккультизм и сексуальность» Ганса Фреймарка и «История суеверий и волшебства» Альфреда Леманна — обе 1910 года выпуска.

Приблизительная стоимость этих изданий на аукционах, по оценкам экспертов, может доходить до 3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, после 30 лет брака Елена Степаненко подала в суд на раздел совместно нажитого с юмористом Евгением Петросяном имущества. Затем обе стороны попросили и о разводе. По просьбе пока еще супругов бракоразводный процесс проходит в Хамовническом суде в закрытом от прессы режиме.

Ранее по теме: Совместное имущество Петросяна и Степаненко арестовано

Адвокат Петросяна: Степаненко заперлась в квартире и никого не пускает

Напомним, в совместном имуществе Петросяна и Степаненко есть гигантская квартира, стоимость которой, предположительно, составляет половину от всего совместного имущества супругов. При этом Степаненко претендует на 80% имущества, Петросян предлагает поделить всё поровну. Делить в суде будут недвижимость, антиквариат и другое имущество. В настоящее время на имущество супружеской пары наложен обеспечительный арест.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокат: Степаненко требует 80% от совместного имущества с Петросяном