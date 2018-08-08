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Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Петросяном

Общество

«Как суд скажет, так и будет...»

Степаненко впервые прокомментировала свой развод с Петросяном
Иллюстрация: E-petrosyan.ru
Евгений Петросян и Елена Степаненко

Москва, 8 августа 2018, 14:35 — REGNUM  Артистка Елена Степаненко считает «житейским делом» свой развод с юмористом Евгением Петросяном. Об этом она зявила в интервью программе «Вести» на телеканале «Россия 1».

«У каждого в жизни что-то случается. Вот у нас с Евгением Вагановичем случился развод», — сказала Степаненко.

При этом она призвала дождаться решения суда. «Как суд скажет, так и будет. Вы об все этом узнаете», — отметила она.

Журналисты попросили прокомментировать ситуацию и самого Евгения Петросяна. Юморист отметил, что хотел бы прийти к «взаимовыгодному мирному разрешению этого вопроса» и в будущем сохранить добрые отношения и творческое взаимодействие со Степаненко.

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Развод Степаненко и Петросяна
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