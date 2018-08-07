Совместное имущество Петросяна и Степаненко арестовано

Москва, , 19:45 — REGNUM Хамовнический суд Москвы наложил обеспечительный арест на все совместно нажитое имущество юмориста Евгений Петросяна и его супруги Елены Степаненко в рамках бракоразводного процесса. Об этом сегодня, 7 августа, сообщил журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин.

Он сообщил, что суд наложил обеспечительный арест на все имущество Петросяна и Степаненко. При этом культурные ценности, находящиеся в совместной собственности, были переданы на ответственное хранение Степаненко.

Жорин пояснил, что арест необходим для того, чтоб супруги не начали распродавать совместно нажитое имущество.

Напомним, ранее Жорин сообщил, что Петросян в рамках бракоразводного процесса предложил Степаненко «огромную квартиру» в Москве, но та отказалась и потребовала большего.