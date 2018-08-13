Адвокат Петросяна: Степаненко заперлась в квартире и никого не пускает

Москва, , 18:49 — REGNUM Юмористка Елена Степаненко заперлась в огромной квартире, в которой она раньше проживала вместе со своим пока ещё супругом юмористом Евгением Петросяном, где также хранятся антиквариат и культурные ценности, и никого не пускает. Об этом сегодня, 13 августа, сообщил журналистам адвокат Петросяна Сергей Жорин, который представляет интересы юмориста в бракоразводном процессе.

По словам Жорина, приставы не могут попасть в квартиру, в которой ранее совместно проживали супруги, а теперь только Степаненко. Именно в этой квартире хранится весь антиквариант и культурные ценности, которые принадлежат Петросяну.

«Степаненко хочет большинство объектов недвижимости, все картины, иконы, культурные ценности. Они переданы ей на ответственное хранение, но пристав не может попасть в квартиру», — рассказал адвокат.

Он подчеркнул, что, скорее всего, придется вскрывать квартиру в присутствии журналистов, полиции и адвокатов. Также Жорин отметил, что квартира оформлена на Петросяна, у него есть от неё ключи и он платит за коммунальные услуги. Однако Степаненко там живет и никого не пускает, мотивируя это тем, что там хранятся её личные вещи.

Кроме того, Жорин заявил, что большую часть недвижимости и все культурные ценности покупал именно Петросян, а Степаненко купила только одну картину за все время совместной жизни.

«Она купила одну-единственную картину, она называется «Дуб». Это большая картина, на которой изображен большой дуб. Метафорически это характеризует ее позицию по делу», — поиздевался над юмористкой адвокат.

При этом Жорин сказал, что все переговоры со Степаненко он записывает на аудио и при надобности он всё обнародует.

Напомним, что сегодня в Хамовническом суде Москвы состоялись предварительные слушания по бракоразводному процессу Петросян — Степаненко и разделу их имущества, которое оценивается в 1,5 млрд рублей.