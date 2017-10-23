В больницу за 500 рублей: как чиновники на местах подставляют губернатора

Омск, , 17:06 — REGNUM Новость о том, что семейной паре из Омской области пришлось раскошелиться на 500 рублей, чтобы нуждающегося в госпитализации мужчину доставили до медучреждения, вызвала большой общественный резонанс не только в регионе, но и за его пределами.

На вопиющий случай в Колосовском районе уже обратила внимание прокуратура. По информации о том, что местной жительнице пришлось оплатить услуги скорой медицинской помощи, проводится проверка, сообщили ИА REGNUM в ведомстве сегодня, 23 октября.

Между тем, по мнению омского общественного деятеля Михаила Федорченко, эта ситуация случилась исключительно по вине местных чиновников.

Напомним, 23 октября соцсети и омские массмедиа распространили жалобу омички на то, что с её родителей взяли 500 рублей за услуги скорой помощи. По словам омички, у её пожилого отца, проживающего в селе Кутырлы Колосовского района, открылось внутреннее кровотечение. Семейная пара обратилась в скорую помощь, но там ответили, что «единственная машина скорой помощи находится в неисправном состоянии, и вообще нет бензина». В итоге сельчанам пришлось заплатить, чтобы мужчину срочно доставили в больницу.

В министерстве здравоохранения Омской области ИА REGNUM подтвердили, что автомобиль скорой помощи в момент вызова бригады в селе Кутырлы действительно был неисправен. Там рассказали, что к мужчине пришла медсестра, которая выявила у него признаки внутреннего кровотечения. По информации профильного министерства, медсестра должна была вызвать бригаду скорой помощи из близлежащего населенного пункта, что в 25 км от села Кутырлы. Но, по её мнению, сложившаяся ситуация угрожала жизни пациента. В связи с этим и возникло предложение доставить мужчину в ЦРБ на личном автомобиле жителя села. В больнице мужчину прооперировали. Медики уверяют, что его жизни сейчас ничего не угрожает.

Медсестра получила дисциплинарное взыскание, деньги пострадавшему пациенту вернули. В облминздраве заверили, что дефицита бензина нет, а также пообещали, что машину скорой помощи починят в ближайшие дни, как только будет в наличии необходимая деталь.

«Произошедшее — вопиющая недоработка местных чиновников. В частности, заместителя главы Колосовского муниципального района Омской области по социальным вопросам Сергея Высоцкого, который курирует медицину», — сказал в беседе с корреспондентом ИА REGNUM омский общественный деятель Михаил Федорченко, работавший в Колосовском районе врачом-инфекционистом в 1985—1987 годах.

«Я считаю, что чиновники на местах засиделись и думают только о своём благосостоянии. Своими действиями они подставляют и губернатора Омской области, и даже президента РФ. Они настраивают народ против федеральной власти. Заложником этой ситуации оказалась медсестра, чья зарплата наверняка не превышает и 10−12 тысяч рублей. А между тем ответственны за эту ситуацию исключительно чиновники. С них и спрос», — считает собеседник ИА REGNUM.

По его словам, врио губернатора Омской области Александр Бурков должен «сделать оргвыводы, обратив на эту ситуацию серьёзнейшее внимание».

«Бензина нет? Сломана машина? Но ведь это вопрос жизни и смерти. Пусть, в крайнем случае, главврач или чиновник посылает за пациентом своего личного водителя», — резюмировал Михаил Федорченко.

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С представителями администрации Колосовского муниципального района связаться пока не удалось.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области 23 октября разгорелся скандал. Омичка в соцсетях пожаловалась на то, что из-за неисправного автомобиля скорой помощи её семье пришлось заплатить водителю скорой помощи 500 рублей, чтобы отца, нуждающегося в госпитализации, доставили из села Кутырлы в Колосовскую ЦРБ.

Напомним, в августе — октябре 2017 года прокуратура Омской области в ходе проверок выявила 1715 нарушений законодательства о здравоохранении, в том числе при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.

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