Бензин или жизнь: омичка пожаловалась на отсутствие топлива у скорой помощи

Омск, , 13:13 — REGNUM Из-за неисправного автомобиля скорой помощи с мужчины, которому потребовалась срочная госпитализация, взяли 500 рублей, чтобы доставить его до больницы. Такое сообщение появилось сегодня, 23 октября, в омских группах в социальных сетях.

«Нашему отцу стало плохо, открылось внутреннее кровотечение, понадобилась срочная госпитализация. Мы (дети) живем в городе, родители — пожилые люди, всю свою жизнь трудились и жили в этой деревне Кутырлы, Колосовского района. Так вот, обратившись за медпомощью нам ответили, что единственная машина скорой помощи находится в неисправном состоянии и вообще нет бензина!!! И если вам так нужно — заплатите за бензин, если нет денег — ваши проблемы!!!» —пишет омичка на странице паблика «ЧП Омск» (орфография и пунктуация автора сохранены здесь и далее — прим. ИА REGNUM ).

По её словам, мать и отец отдали 500 рублей, чтобы мужчину срочно доставили в больницу. Но оказалось, что там «нет ни шприцов, ни лекарств, ни врачей».

«В безобразном состоянии медицина в сёлах! Полный беспредел! Наплевательское отношение к пожилым людям и даже к детям!!!» — делает вывод омичка.

За комментарием корреспондент ИА REGNUM обратился в областной минздрав. Там ответили, что в момент вызова бригады скорой помощи села Кутырлы (21 октября 2017 года) автомобиль находился в неисправном состоянии. Машина сломана с 20 октября. В связи с этим на дом к пациенту пришла медицинская сестра. Она осмотрела мужчину и выявила признаки внутреннего кровотечения.

«Согласно алгоритму действий в подобных ситуациях, медицинский работник должен вызвать бригаду скорой помощи из близлежащего населенного пункта, который находится в 25 км от села Кутырлы. Но так как медсестра расценила ситуацию как угрожающую жизни, то для сокращения времени транспортировки пациента было предложено доставить мужчину в ЦРБ на личном автомобиле жителя села», — говорится в сообщении министерства здравоохранения региона.

Мужчину доставили в центральную районную больницу и прооперировали. Сейчас «его жизни ничего не угрожает».

В профильном министерстве заявили, что лекарственные препараты и расходные материалы в лечебном учреждении имеются в полном объёме.

«По причине того, что юридически медицинская сестра, приняв решение о более быстрой транспортировке пациента, нарушила алгоритм оказания медицинской помощи, на неё наложено дисциплинарное взыскание. Деньги в полном объёме возвращены», — сказали в минздраве.

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В ведомстве заявили, что необходимая деталь для ремонта автомобиля скорой помощи будет в наличии в ближайшие дни, а также подчеркнули, что дефицита бензина в учреждении нет.

Добавим, село Кутырлы находится в Колосовском районе Омской области. Согласно информации из открытых источников, в этом населённом пункте проживают менее 1 тысячи человек.

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Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, 20 октября врио губернатора Омской области Александр Бурков (был назначен на эту должность 9 октября — прим. ИА REGNUM ) в ходе поездки в Тарский район отступил от плана и «внезапно проинспектировал ЦРБ».

Тарская больница выполняет функцию межрайонного многопрофильного центра. Там есть все необходимые узкие специалисты, а также проводятся высокотехнологические операции. Здесь же находится крупная поликлиника на 800 посещений в смену. И, естественно, никаких существенных претензий у губернатора к этому медучреждению не возникло. Но, может быть, Александру Буркову следовало наведаться с внезапной проверкой в другое медучреждение, например, в то, куда сельчан возят за 500 рублей?

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