Омское здравоохранение подвели антидепрессанты

Омск, , 08:41 — REGNUM Омская область прогремела на федеральном уровне с очередным скандалом в сфере здравоохранения. Видео с «шатающейся медсестрой» травмпункта, появившееся в соцсетях 29 октября, пользователи горячо обсуждают до сих пор.

30 октября комментарий по этой ситуации дал глава минздрава Омской области Андрей Стороженко. По его словам, героиня нашумевшего видеоролика — медицинская сестра, которая едва могла стоять на ногах, вовсе не была пьяной.

Стороженко рассказал, что в ходе проверки ни один из опрошенных пациентов не подтвердил, что медицинская сестра была пьяна. Запаха алкоголя не было. Медработники, которые работали в эту смену, также отрицают, что медсестра была нетрезвой.

«Документально всё подтверждено — это антидепрессанты», — отметил министр.

По его словам, антидепрессанты медсестра принимает по назначению врача, что зафиксировано в её амбулаторной карте. А причина её странного состояния — превышенная доза препарата.

«Вопрос по алкогольному опьянению мы снимаем на сегодняшний день», — заявил Стороженко.

Он также добавил, что в спорных ситуациях, если у пациента есть сомнения в том, что медработник находится в трезвом состоянии, нужно вызывать милицию:

«Милиция — кровь на алкоголь, вопросы снялись бы сразу».

Министр подчеркнул, что никто из пациентов не пострадал, поэтому медицинская сестра уволена не будет.

В то же время на страницах омских пабликов в соцсети «ВКонтакте» появилось интервью с этой медицинской сестрой. Женщина рассказала, что разводится с мужем, и поэтому её «нервная система расшатана». Невропатолог выписал «таблетки для поднятия тонуса и настроения». Находясь на дежурстве, она выпила двойную дозу препарата, чтобы увидеть эффект. После этого у неё закружилась голова, женщине стало плохо, и она упала. В целом, по её словам, она ведёт здоровый образ жизни.

За короткое время это интервью посмотрели тысячи человек. Количество комментариев только на одном из пабликов перевалило за 200. Кто-то встал на сторону медсестры и посочувствовал ей.

Но есть и такие пользователи, которые женщину не поддержали. По их мнению, даже если это было не алкогольное опьянение, состояние женщины всё равно было неадекватным, что могло негативно отразиться на пациентах.

«В любом случае, какие бы ни были у неё проблемы, состояние не то, чтоб людей лечить! Это не пирожки на вокзале продавать», — отметила одна из подписчиц группы Омск Live.

Некоторые осудили действия «папарацци», который снял видео и выложил его в интернет:

«Вот сейчас бы эта медсестра доказала свою полную невиновность, что трезвая была, и пошла бы в суд, за моральной компенсацией, на автора этого! Позор, куда катится мир!»

В любом случае, на сегодняшний день, как отметил Стороженко, «вопрос по алкогольному опьянению» снят. Однако какой бы не был исход, не стоит отрицать того, что регион вновь «прогремел» на федеральном уровне — уже второй раз за этот октябрь. Ранее скандал произошёл в Колосовском районе, когда семейной паре пришлось заплатить водителю скорой помощи 500 рублей, чтобы нуждающегося в госпитализации мужчину доставили до медучреждения. Машина скорой помощи в это время была неисправна, поэтому везли мужчину в медучреждение на личном автотранспорте.

Проверку провели, медсестра, принявшая решение о том, что мужчине требуется срочная госпитализация, в итоге получила дисциплинарное взыскание, деньги пострадавшему пациенту вернули.

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Вроде бы ситуацию с «платной» скорой замяли. И ситуация с «шатающейся» медсестрой рано или поздно тоже забудется. Министр уже приложил к этому некоторые усилия, попытавшись защитить региональную медицину.

Однако, если верить данным областной прокуратуры, далеко не всё в порядке в Омской области в медицинской сфере. В ведомстве ИА REGNUM сообщили, что в августе — октябре 2017 года в ходе проверок в регионе было выявлено 1715 нарушений законодательства о здравоохранении, в том числе при оказании скорой и неотложной медицинской помощи.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, скандальное видео появилось в омских пабликах в соцсетях 29 октября. На этих кадрах видно, что женщина-медработник не может устоять на ногах, шатается и падает. На вопросы по поводу своего состояния женщина ответить не смогла. Видео вызвало большой общественный резонанс. В соцсетях его активно комментируют до сих пор. В облминздраве начали проверку по данному факту. Министр заявил, что если медсестра действительно была пьяной, то последуют кадровые решения. А если «человеку просто было плохо», то «должны извиняться те, кто гадости написал».

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