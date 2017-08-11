Кулаки за скейт и никаких тазов — главное в Подмосковье за неделю

Красногорск, , 14:12 — REGNUM Сырный фестиваль, подготовка к ЧМ-2018, шахматный турнир, Золотое кольцо, грибной сезон, школьные разборки, избиение ребенка в магазине, уборка урожая, выборы, отключение горячей воды — в специальном обзоре ИА REGNUM.

Сыр в честь Путина

В подмосковной Истре на фермерском фестивале показали специальный сыр, названный в честь президента РФ Владимира Путина. Мероприятие было приурочено к трехлетнему экономическому противостоянию между Россией и странами Запада, передавало «Подмосковье сегодня».

Лучшие сыровары из 70 хозяйств показали свою продукцию. Стоит отметить, что все образцы были доступны для бесплатной дегустации. И лишь одну головку сыра, названную в честь президента России, не дали никому попробовать, так как она была предназначена в качестве подарка российскому лидеру.

Футбольная площадка по требованию FIFA

Главгосэкспертиза России одобрила проект реконструкции футбольной площадки оздоровительного комплекса «Бор» в деревне Одинцово городского округа Домодедово, где в следующем году пройдут тренировочные матчи чемпионата мира по футболу 2018 года. Общая площадь земельного участка, выделенного под строительство, — 2,38 га. Размер игрового поля составляет 7,14 тыс. кв. метров, сообщало РИАМО

В рамках реализации проекта проведут работы по нанесению разметки поля, замене ворот, установке информационного табло и оснащению спортивно-технологическим оборудованием. Помимо этого, будет установлена система обогрева и освещения футбольного поля. Рядом с футбольным полем появятся двухэтажный административно-бытовой комплекс, трибуна на 500 зрителей и парковка, на которой будут 12 мест для маломобильных групп населения.

Шахматная партия живыми фигурами

В Государственном музее-заповеднике «Бородинское поле» 7 августа состоялся символический турнир «Живые шахматы», организованный Российским военно-историческим обществом. Знаменитую «Бессмертную партию» сыграли на огромном шахматном поле, где фигурами выступили реконструкторы в костюмах русской и французской армий времён Отечественной войны 1812 года, сообщили в Минкульте РФ.

Игра сопровождалась шоу-представлением — каждый ход соперников, сделанный на доске, дублировался на огромном шахматном поле под открытым небом. Белыми фигурами, которые на поле представляли реконструкторы Российской императорской армии, играл российский гроссмейстер (2001), чемпион Европы (2012), победитель командного чемпионата мира в составе команды России (2010) Дмитрий Яковенко. За армию Наполеона — чёрными фигурами — играл шахматист и преподаватель Высшей школы экономики Михаил Стровский.

Партия в «Живые шахматы» завершилась на 22 ходу. Российская Императорская армия (белые), несмотря на серьезные потери, смогла одержать победу над Великой армией Наполеона (чёрные). Гости праздника также посетили «Лагерь великой армии», изучили быт солдат и офицеров, осмотрели мундиры и амуницию, одежду и утварь, а также приняли участие в мастер-классах от «ремесленников начала XIX века».

«Новый старт Золотого кольца»

В подмосковном городе Сергиев Посад 10 сентября откроется туристский форум «Новый старт Золотого кольца». В форуме примут участие около 300 человек из 12 регионов Центрального федерального округа России. Это руководители органов государственной власти в сфере культуры и туризма субъектов ЦФО, главы муниципальных образований, представители Российского союза туриндустрии, сообщили в областном Минкульте.

По словам министра культуры Московской области Оксаны Косаревой, «за полвека «Золотое кольцо» прошло путь от туристического маршрута до общенародного достояния культуры России. Этот опыт планируют перенять новые туристические маршруты, которые успешно создаются в Подмосковье и в других регионах ЦФО».

На «Аллее 3D-матрёшек» представят самую большую в России игрушку высотой 4 метра и самую маленькую — в 3 мм. В фотозоне будут показаны исторические костюмы средневековой России и современные коллекции этнических костюмов.

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Гриб-мутант с 15 ножками

Жители подмосковного города Люберцы нашли в местном лесу мутировавший гриб. Красноголовик, больше известный в народе как подосиновик, вырос с пятнадцатью ножками, но грибница (или корень) у него одна, передавало «Подмосковье сегодня».

В городе таких грибов больше не встречали и крайне удивлены находке. Они также отметили, что сейчас в люберецких лесах много лисичек. В этом сезоне лисички захватили всю землю, говорят грибники.

Увольнение «Учителя года»

Министерство образования и науки России разбирается со случаем увольнения из гимназии подмосковного Сергиева Посада Александра Демахина, признанного в 2012 году «Учителем года», передавало РИАМО.

Ранее Демахин сообщил в своем Facebook, что его уволили из Сергиево-Посадской гимназии Ольбинского из-за участия педагога в общественной жизни города с не устраивающей местные власти позицией. Педагог преподавал в гимназии МХК, вел занятия в театральном кружке, а также победил в конкурсах «Учитель года России-2012» и «Учитель года Подмосковья-2011».

«Мы разбираемся с этим случаем. И посмотрим, в чем суть конфликта, что там сложилось таким образом, что человек, учитель года, должен уходить. Мы сейчас разбираемся», — сказала министр образования и науки Ольга Васильева. Она также отметила, что вероятнее всего, большую роль в этой ситуации сыграл человеческий фактор.

Скейт довел до избиения ребенка

В городе Одинцово Московской области сотрудница супермаркета «Пятёрочка» избила 10-летнего мальчика из-за скейтборда. Кассир магазина набросилась на ребёнка с кулаками из-за того, что тот, находясь в супермаркете, встал на скейтборд и немного проехал. Инцидент был зафиксирован камерами магазина на видео и попал в интернет, передавало «Радио 1»

На кадрах видно, что ребёнок стоит у кассы и кладёт товар на ленту. К нему подходит женщина и грубо стаскивает со скейтборда. Затем она несколько раз толкает мальчика, а когда тот пытается поднять скейт, локтем прижимает его к стене и начинает наносить удары. Ребенка защитили покупатели, и он смог выйти из магазина.

Позже директор супермаркета предложила в качестве компенсации родителям мальчика конфеты и новый скейтборд. Между тем семья ребёнка намерена обратиться в полицию и суд. В настоящее время избившую мальчика из-за скейтборда сотрудницу одинцовского супермаркета уволили.

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Стартовала уборка зерновых

В Московской области 9 августа стартовала уборка зерновых. Комбайны начали работать на полную мощность. Первыми к намолоту озимой пшеницы приступили южные районы области. Это Зарайский городской округ, Серебряные Пруды, Коломенский район. Чтобы провести жатву в оптимальное время будет задействовано более 400 комбайнов. Предстоит убрать зерновых культур в этом году на площади 146 тыс. га, сообщили в областном Минсельхозе.

«Уборка урожая началась с задержкой из-за погодных условий примерно в две недели от традиционных сроков», — отметил, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин. В уборке задействована самая передовая техника, что обязательно отразится на показателях и качестве урожая, добавил он.

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День физкультурника

Свыше 400 мероприятий организуют в Московской области 12 августа в День физкультурника. Для спортивного праздника подготовлена максимально разнообразная программа. Центральной площадкой в 2017 году станет город Мытищи. Ожидается, что праздник в Мытищах посетят более 10 тысяч человек. Здесь же пройдет фестиваль бокса на призы Министерства физической культуры и спорта Московской области, сообщили в областном Минспорта.

Помимо этого пройдет турнир по стритболу «Оранжевый мяч», который является одним из самых популярных соревнований области по этому виду спорта. Также в Балашихе, Егорьевске, Королеве, Химках, Истре и в Ногинском, Можайском, Серпуховском районах состоятся соревнования по мини-футболу, настольному теннису, армрестлингу, гиревому спорту, легкоатлетические пробеги и спортивные эстафеты. Соревнования, парады, мастер-классы, спортивно-развлекательные игры пройдут и в других городах Московской области.

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Единая форма подачи документов на выборы

В Московской области может быть принят закон о единой форме подачи документов на участие в выборах. Сейчас в различных территориальных и муниципальных избирательных комиссиях Подмосковья требуются разные формы подачи документов. Принятие единой формы решит проблемы как с подачей документов, так и с повсеместными жалобами на территориальные избирательные комиссии, передавало РИАМО.

Как заявил заместитель председателя Московской областной думы Кирилл Жигарев: «Регион практически никогда не выходит из выборного процесса. Поэтому было бы правильно закрепить единую форму на законодательном уровне. Если будет единая форма, единый подход по всем документам любого уровня выборов, то будет абсолютно правильно и гораздо легче и для партии, и для территориальных избирательных комиссий».

В дальнейшем закон, принятый в Московской области, позволит внести законодательную инициативу в Государственную думу РФ, чтобы установить единую форму подачи документов на территории всей страны.

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Никаких тазов!

Жителей города Шатуры Московской области теперь не будет затрагивать ежегодное отключение горячей воды. В городе смогли наладить схему, которая не требует традиционного осушения кранов. На Шатурской ГРЭС установлено три бака для горячей воды: один используется в качестве аккумулятора горячего водоснабжения, два других предназначены для подпитки теплосети в отопительный период, передавало «Радио 1».

Специалисты уже проверили трубы на безопасность и почистили их от скопившейся грязи. В итоге областной центр гигиены и эпидемиологии не нашёл в воде никаких микробов. До этого жителям Шатуры, как и всего Подмосковья, приходилось одну неделю лета терпеть отсутствие горячей воды. Теперь же никаких отключений, кроме аварийных ситуаций, не будет.