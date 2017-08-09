Кассирша «Пятерочки» избила мальчика из-за скейта

Одинцово, Московская область, , 12:35 — REGNUM В городе Одинцово Московской области сотрудница супермаркета «Пятёрочка» избила 10-летнего мальчика из-за скейтборда, передает «Радио 1».

Кассир магазина набросилась на ребёнка с кулаками из-за того, что тот, находясь в супермаркете, встал на скейтборд и немного проехал. Инцидент был зафиксирован камерами магазина на видео и попал в интернет.

На кадрах видно, что ребёнок стоит у кассы и кладёт товар на ленту. К нему подходит женщина и грубо стаскивает его со скейтборда.

Затем она несколько раз толкает мальчика, а когда тот пытается поднять скейт, локтем прижимает его к стене и начинает наносить удары.

Ребенка от кулаков сотрудницы защитили покупатели, и он в шоке смог выйти из магазина.

Позже директор супермаркета объяснила действия подчинённой нервным срывом. В качестве компенсации она предложила родителям мальчика конфеты и новый скейтборд.

Между тем семья ребёнка намерена обратиться в полицию и суд.

В настоящее время избившую мальчика из-за скейтборда сотрудницу одинцовского супермаркета уволили.

Напомним, как сообщает ИА REGNUM, по правилам торговли, в магазинах нельзя находиться с животными, входить с мороженым, передвигаться на роликах, скейтах и велосипедах.