Кассирша «Пятерочки» избила мальчика из-за скейта

Одинцово, Московская область, 9 августа 2017, 12:35 — REGNUM В городе Одинцово Московской области сотрудница супермаркета «Пятёрочка» избила 10-летнего мальчика из-за скейтборда, передает «Радио 1».
Кассир магазина набросилась на ребёнка с кулаками из-за того, что тот, находясь в супермаркете, встал на скейтборд и немного проехал. Инцидент был зафиксирован камерами магазина на видео и попал в интернет.
На кадрах видно, что ребёнок стоит у кассы и кладёт товар на ленту. К нему подходит женщина и грубо стаскивает его со скейтборда.
Затем она несколько раз толкает мальчика, а когда тот пытается поднять скейт, локтем прижимает его к стене и начинает наносить удары.
Ребенка от кулаков сотрудницы защитили покупатели, и он в шоке смог выйти из магазина.
Позже директор супермаркета объяснила действия подчинённой нервным срывом. В качестве компенсации она предложила родителям мальчика конфеты и новый скейтборд.
Между тем семья ребёнка намерена обратиться в полицию и суд.
В настоящее время избившую мальчика из-за скейтборда сотрудницу одинцовского супермаркета уволили.
Напомним, как сообщает ИА REGNUM, по правилам торговли, в магазинах нельзя находиться с животными, входить с мороженым, передвигаться на роликах, скейтах и велосипедах.