Уборка зерновых в Подмосковье задержалась из-за холодов

Красногорск, , 14:50 — REGNUM Сегодня, 9 августа, в Московской области стартовала уборка зерновых. Комбайны начали работать на полную мощность, сообщили в областном Минсельхозе.

Сейчас идет сбор классических подмосковных сортов озимой пшеницы. Первыми к намолоту озимой пшеницы приступили южные районы области. Это Зарайский городской округ, Серебряные Пруды, Коломенский район.

«Уборка урожая началась с задержкой из-за погодных условий примерно в две недели от традиционных сроков», — отметил, министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин.

По его словам, «чтобы провести жатву в оптимальное время будет задействовано более 400 комбайнов. Предстоит убрать зерновых культур в этом году на площади 146 тыс. га».

«В уборке задействована самая передовая техника, что обязательно отразится на показателях и качестве урожая», — отметил Разин.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2017 года начало посевной кампании на севере Московской области отложили из-за плохой погоды. Там наблюдается высокая влажность почвы. На всей территории области сохранялась холодная погода.

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