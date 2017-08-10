В День физкультурника в Подмосковье проведут более 400 мероприятий

Мытищи, Московская область, , 14:27 — REGNUM Свыше 400 мероприятий организуют в Московской области 12 августа в День физкультурника. Для спортивного праздника подготовлена максимально разнообразная программа, сообщили в областном Минспорта.

Центральной площадкой в 2017 году станет город Мытищи. Ожидается, что праздник в Мытищах посетят более 10 тысяч человек.

Здесь же пройдет фестиваль бокса на призы Министерства физической культуры и спорта Московской области.

Помимо этого пройдет турнир по стритболу «Оранжевый мяч», который является одним из самых популярных соревнований области по этому виду спорта, добавляется в материале.

Также в Балашихе, Егорьевске, Королеве, Химках, Истре и в Ногинском, Можайском, Серпуховском районах состоятся соревнования по мини-футболу, настольному теннису, армрестлингу, гиревому спорту, легкоатлетические пробеги и спортивные эстафеты.

Соревнования, парады, мастер-классы, спортивно-развлекательные игры и конкурсы пройдут и в других городах, городских округах и районах Московской области.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области около 2,3 млн человек (порядка 35%) систематически занимаются физкультурой и спортом.

Добавим, с внедрения комплекса «ГТО» в Подмосковье знаки отличия получили 16,5 тысячи человек.

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