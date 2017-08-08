Регионы ЦФО планируют перенять опыт «Золотого кольца»

Красногорск, , 11:15 — REGNUM В подмосковном городе Сергиев Посад 10 сентября откроется туристский форум «Новый старт Золотого кольца», сообщили в областном Минкульте.

В форуме примут участие около 300 человек из 12 регионов Центрального федерального округа России. Это руководители органов государственной власти в сфере культуры и туризма субъектов ЦФО, главы муниципальных образований, представители Российского союза туриндустрии.

«Форум «Новый старт Золотого кольца» проводится на древней земле Сергиева Посада вполне закономерно. Город является «гением места», объединяя интеллектуальные, духовные, научные и эмоциональные явления с их материальной средой», — отметила министр культуры Московской области Оксана Косарева.

На форуме представители власти, туроператоры, ученые выскажут свои предложения по развитию культурно-познавательного туризма в Московской области, по сохранению и популяризация историко-культурного наследия региона, развитию музейно-выставочного дела и народных промыслов на территории Подмосковья.

По словам Косаревой, за полвека «Золотое кольцо» прошло путь от туристического маршрута до общенародного достояния культуры России. Этот опыт планируют перенять новые туристические маршруты, которые успешно создаются в Подмосковье и в других регионах ЦФО.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее полномочный представитель президента РФ в Центральном федеральном округе Александр Беглов заявлял, что в «Золотое кольцо» добавят новые города.

Напомним, в «Золотое кольцо» входят восемь основных городов — Сергиев Посад, Переславль-Залесский, Ростов Великий, Ярославль, Кострома, Иваново, Суздаль и Владимир. Остальной список (Александров, Боголюбово, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Калязин, Кидекша, Москва, Муром, Мышкин, Палех, Рыбинск, Углич и т. п.) является дискуссионным.

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