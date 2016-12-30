Крушение Boeing-737, голодовка шахтёров и победы «Ростова»: 2016-й на Дону

Ростов-на-Дону, , 10:56 — REGNUM Наступающий 2017 год жители Ростовской области ожидают в первую очередь с оптимизмом. Согласно соцопросу, который провели специалисты Южного федерального университета, большинство респондентов (65%) хотят в грядущем году побольше радости и надеются на перемены к лучшему. Вероятно, это связано с теми событиями, которые надолго останутся в памяти и сердцах дончан.

Соцопрос

Перед Новым годом специалисты Института социологии и регионоведения Южного федерального университета провели социологический опрос на тему «Новогодние праздники: символы и традиции, ожидания и планы». В опросе приняли участие более 500 респондентов из разных городов Ростовской области.

Результаты анкетирования показали, что в нынешнем году главными символами долгожданного праздника стали новогодняя ель и обращение президента РФ Владимира Путина. Предпочитают встречать Новый год жители Дона в домашней обстановке, шиковать и готовить изысканные дорогие блюда также никто не собирается.

«Из глобальных мировых событий в уходящем году жителям Ростовской области запомнились президентские выборы в США и избрание Дональда Трампа. Также не остались без внимания война в Сирии и летние Олимпийские игры в Рио-де-Жанейро, выход Британии из состава Единой Европы и встреча Патриарха московского и Всея Руси и Папы Римского», — отметил исполняющий обязанности директора Института социологии и регионоведения Южного федерального университета Антон Сериков.

По словам эксперта, из событий российского уровня жители Дона выделяют прошедшие выборы в Государственную думу, провал сборной России по футболу, допинговые скандалы, связанные с олимпийской и параолимпийской сборными России, и арест Алексея Улюкаева.

Трагедия. Одна на всех

Авиакатастрофа Boeing-737 в Ростове-на-Дону, которая произошла 19 марта, отозвалась в сердцах не только жителей российских регионов, но и многих стран мира. Крушение авиалайнера, на борту которого находились 62 человека, разделила жизнь на «до» и «после». С отдыха на жарком курорте ОАЭ домой не вернулись целые семьи.

На борту злополучного рейса FZ981 находились 55 пассажиров и семь членов экипажа. Выжить не удалось никому. В знак уважения перед погибшими авиакомпания Flydubai отказалась от номера рейса, заменив его на другой, а также создала сайт.

В память жертв крушения самолёта у здания аэропорта будет установлен памятник «Прерванный полет», эскиз которого уже утвержден. Автором монумента выступит известный ростовский скульптор Анатолий Скнарин.

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Память жертв крушения Boeing-737 в Ростове-на-Дону увековечат через год

Смертельный грипп

Начало года в Ростовской области омрачили известия о погибших от свиного гриппа, вернее, от его осложнений в виде пневмонии. Так, число жертв болезни — 14 человек. Всего подхватили вирус более 600 человек. Из этого числа 601 житель области подхватил вирус так называемого свиного гриппа. Учебный процесс в школах и занятия в детских садах региона были приостановлены, массовые мероприятия отменены, пассажирский транспорт дезинфицировали несколько раз в день.

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Свиной грипп подтверждён почти у 600 жителей Ростовской области

Голодовка горняков

Год для шахтёров ООО «Кингкоул» оказался тяжелым, властям Ростовской области пришлось нелегко. Так, шахтёры с мая устраивали акции протеста из-за того, что собственник задолжал рабочим десятки миллионов рублей. В августе горняки объявили о массовой голодовке, в которой приняли участие 175 человек. После этого выплаты шахтёрам начались.

Всего за этот период были направлены средства на погашение долгов за апрель — июнь 2015 года, продолжаются выплаты за июль — август 2015 года. Общая сумма перечислений с 21 по 28 декабря составила 50 млн рублей. Эти средства помогли совершить 3 тыс. 173 выплаты.

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Ростовская область: до Нового года шахтёрам выплатили 50 млн рублей

Уже больше года под стражей находится гендиректор ООО «Кингкоул» Владимир Пожидаев. Ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 201, ч. 2 ст. 145 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия и полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы и других выплат руководителем организации, совершенные из личной заинтересованности»). Как полагают следователи, Пожидаев средства компании использовал в личных целях. Вместе с тем росли и долги предприятия.

Так, долг перед 2,5 тыс. шахтёров превышал 300 млн рублей.

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Шахтёры Дона продолжают голодовку и ждут выплат: главное

Успех «Ростова»

Жители Дона с радостью вспоминают победы футбольного клуба «Ростов» в 2016 году, называя их всенародным праздником. Это и серебро российского чемпионата по итогам сезона 2015/16, и выход в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА, где команда сотворила сенсацию, одолев мюнхенскую «Баварию». В декабре желто-синие попали в плей-офф Лиги Европы УЕФА.

«Все было супер. Сначала я стал капитаном в «Динамо» (Бухарест), а затем перешел в «Ростов», начал выступать в Лиге чемпионов. После победы над «Баварией» румынские медиа просто сошли с ума, все хотели взять у меня интервью», — вспоминает год защитник желто-синих Миха Мевля.

«После победы «Ростова» над «Баварией» румынские медиа сошли с ума»

«В 2016 году «Ростов» поднял планку, вышел на новый уровень»

Первый матч в рамках 1/16 Лиги Европы УЕФА желто-синие проведут на ростовском стадионе «Олимп-2» 16 февраля. Соперником станет «Спарта» из Праги. Ответный поединок пройдет на выезде 23 февраля.

Благодаря успешному выступлению несколькими игроками «Ростова» интересуются иностранные клубы. Так, иранский форвард Азмун привлек внимание португальской «Бенфики», а ранее английского «Ливерпуля», голландских «Аякса» и ПСВ. Также сообщалось о том, что голкипера Сослана Джанаева хотят приобрести футбольные клубы из Нидерландов. В сферах интересов иностранцев также был защитник Денис Терентьев.

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