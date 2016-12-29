Ростовская область: до Нового года шахтёрам выплатили 50 млн рублей

Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM 805 перечислений совершила накануне ОАО «Региональная корпорация развития» Ростовской области бастующим шахтёрам обанкротившейся компании «Кингкоул». Но если горняки «УК «Алмазная» и ОАО «Замчаловский антрацит» получают зарплату еще за июнь-июль 2015 года, то работникам ЗАО «Ростовгормаш» погашают долги уже за июль-август 2015 года. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском правительстве 29 декабря.

Общая сумма перечислений с 21 по 28 декабря составила 50 млн рублей. Эти средства помогли совершить 3 тыс. 173 выплаты.

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Напомним, что выплаты пострадавшим от нерадивого собственника горнякам «Кингкоула» продолжились 21 декабря. Деньгами помогло бизнес-сообщество Дона. В августе-сентябре 2016 года на счета угледобытчиков поступило около 3 тыс. выплат за апрель-май 2015 года. Всего задолженность перед 2,5 тыс. человек превышала 300 млн рублей.

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