Среда, 28 Декабря 2016 года
14:17:29 МСК

«После победы «Ростова» над «Баварией» румынские медиа сошли с ума»

Спорт
Защитник желто-синих Миха Мевля подвёл итоги 2016 года
Защитник «Ростова» Миха Мевля
Иллюстрация: Fc-rostov.ru
Защитник «Ростова» Миха Мевля

Ростов-на-Дону, 28 Декабря 2016, 11:48 — REGNUM  

Приближение нового года — время подводить итоги и строить планы на будущее. Не стали исключением и игроки футбольного клуба «Ростов», для которых 2016 год стал одним из самых успешных в истории. Во-первых, команда завоевала «серебро» чемпионата России по итогам сезона 2015/16. Во-вторых, вышла в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА, где совершила сенсацию и одолела мюнхенскую «Баварию». В-третьих, желто-синие попали в плей-офф Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

»Все было супер. Сначала я стал капитаном в «Динамо» (Бухарест), а затем перешел в «Ростов», начал выступать в Лиге чемпионов. После победы над «Баварией» румынские медиа просто сошли с ума, все хотели взять у меня интервью», — отметил защитник желто-синих Миха Мевля.

Ещё один из ярких моментов в году для футболиста — дебютный гол за сборную Словении. «Словения — маленькая страна, но все равно у нас очень любят футбол и нашу сборную. Из-за выступления в Лиге чемпионов меня многие знают и поддерживают», — сказал игрок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА для футбольного клуба «Ростов» уже был большим событием, ведь на своём поле жёлто-синие принимали один из самых лучших клубов Европы и мира. Победа над немцами со счётом 3:2 навсегда вписана в летопись донского футбола. В ворота «Баварии» голы отправили нападающие Сердар Азмун и Дмитрий Полоз, а также полузащитник Кристиан Нобоа.

Сенсационный нокаут «Баварии» из Мюнхена от футбольного клуба «Ростов» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стал одним из главных событий уходящего года и для жителей Ростовской области.

Ранее по теме: Победа Трампа и поражение «Баварии» на Дону — события года для ростовчан

Читайте ранее в этом сюжете: «Победа «Ростова» над «Баварией» уже в летописи донского футбола»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl+Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Футбол
Главное сегодня
NB!
28.12.16
Законопроект о реформировании банковской системы России внесен в Госдуму
МоскваРоссия Государственная дума РФ VII созыва Экономика
NB!
28.12.16
Саркис ЦатурянПолитэкономия Ближнего Востока: как США воевали с Китаем в 2016 году
МоскваРоссия Ситуация на Ближнем Востоке Политика
NB!
28.12.16
Юрий БаранчикПрогноз-2017: усиление России по всем фронтам
МоскваРоссия Проектирование будущего Политика
NB!
28.12.16
Станислав СтремидловскийВатикан-2017: сто лет Фатиме, революция Трампа и оппозиция папе Франциску
Ватикан Главное о Ватикане Политика
NB!
28.12.16
Дмитрий ТёткинОскорбление родины как борьба со скукой
МоскваРоссия Литература Культура
NB!
28.12.16
Премьер Эстонии заверил Маккейна, что страна останется верным вассалом США
ТаллинЭстония Милитаризация Прибалтики Политика
NB!
28.12.16
СМИ: Пилоты Ту-154 усугубили ситуацию с неуборкой закрылков до критической
МоскваРоссия Катастрофа самолета Ту-154 над Черным морем Происшествия
NB!
28.12.16
Радио REGNUM: первый выпуск за 28 декабря
МоскваРоссия Радио REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Максим ИсаевGlobal Times: Абэ выбрал не то место для исторического примирения
ТокиоЯпония Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Россия испытывает новый «точечный» препарат от рака
МоскваРоссия Онкологические заболевания Общество
NB!
28.12.16
В сети появились первые снимки новейшего китайского истребителя J-31
ПекинКитай Армия Китая Техника
NB!
28.12.16
New York Times: Глава РУСАДА заявила о сговоре в РФ в сфере допинга
МоскваРоссия Допинговые скандалы Спорт
NB!
28.12.16
Максим ИсаевВнешняя политика Трампа должна строиться на реализме — National Interest
ВашингтонСША Значимые публикации зарубежных СМИ в переводах ИА REGNUM Политика
NB!
28.12.16
Депутаты на корпоративе у Порошенко устроили «шикарные драки» — СМИ
КиевУкраина Верховная рада Украины VIII созыва Политика
NB!
28.12.16
Киев в награду за реформы получил от ЕС €55,125 млн
КиевУкраина Социально-экономический кризис на Украине Политика
NB!
28.12.16
Редакция ИА REGNUMИА REGNUM подает в суд на Марию Захарову за клевету
МоскваРоссия Репрессии против ИА REGNUM в Белоруссии Политика
NB!
28.12.16
«2016-й — год выхода экономики России из пике» — эксперт
ЯкутскРоссия Итоги 2016 года Экономика
NB!
28.12.16
«Нефть стремится к $56»
МоскваРоссия Динамика цен на нефть и нефтепродукты Экономика
NB!
28.12.16
В администрации США хотят усложнить задачу Трампу — Washington Post
ВашингтонСША Санкции ЕС и США против России и контрсанкции Политика
NB!
28.12.16
Российские саперы обезвредили мины на тысяче гектаров в Алеппо
МоскваРоссия Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Госдеп — об обвинении Эрдоганом коалиции США: «Это нелепое заявление»
ВашингтонСША Война в Сирии Политика
NB!
28.12.16
Самым влиятельным брендом в мире вновь признан Apple
ВашингтонСША Международные экономические рейтинги Экономика
ещё главное