«После победы «Ростова» над «Баварией» румынские медиа сошли с ума»

Ростов-на-Дону, , 11:48 — REGNUM

Приближение нового года — время подводить итоги и строить планы на будущее. Не стали исключением и игроки футбольного клуба «Ростов», для которых 2016 год стал одним из самых успешных в истории. Во-первых, команда завоевала «серебро» чемпионата России по итогам сезона 2015/16. Во-вторых, вышла в групповую стадию Лиги чемпионов УЕФА, где совершила сенсацию и одолела мюнхенскую «Баварию». В-третьих, желто-синие попали в плей-офф Лиги Европы УЕФА, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

»Все было супер. Сначала я стал капитаном в «Динамо» (Бухарест), а затем перешел в «Ростов», начал выступать в Лиге чемпионов. После победы над «Баварией» румынские медиа просто сошли с ума, все хотели взять у меня интервью», — отметил защитник желто-синих Миха Мевля.

Ещё один из ярких моментов в году для футболиста — дебютный гол за сборную Словении. «Словения — маленькая страна, но все равно у нас очень любят футбол и нашу сборную. Из-за выступления в Лиге чемпионов меня многие знают и поддерживают», — сказал игрок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сам матч 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА для футбольного клуба «Ростов» уже был большим событием, ведь на своём поле жёлто-синие принимали один из самых лучших клубов Европы и мира. Победа над немцами со счётом 3:2 навсегда вписана в летопись донского футбола. В ворота «Баварии» голы отправили нападающие Сердар Азмун и Дмитрий Полоз, а также полузащитник Кристиан Нобоа.

Сенсационный нокаут «Баварии» из Мюнхена от футбольного клуба «Ростов» в рамках группового этапа Лиги чемпионов УЕФА стал одним из главных событий уходящего года и для жителей Ростовской области.

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