Минск, , 16:31 — REGNUM Министерство спорта и туризма Белоруссии в своём печатном органе — газете «Спортивная панорама» опубликовало «голос настоящего спортивного сообщества Республики Беларусь». Анонимка содержит призыв к белорусской и международной общественности «услышать нас и вспомнить, что спорт всегда был и остаётся вне политики!».

Анонимное письмо написано от имени белорусских тренеров и спортсменов, среди которых якобы есть «чемпионы, призёры и участники Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы». Однако ни одной подписи под документом нет.

Авторы письма благодарят НОК под руководством Александра Лукашенко, спортивные федерации и в целом власти, отмечая: «На протяжении долгих лет суверенной истории нашей страны мы защищали символы и цвета белорусского флага. Мы не хотим менять государственную символику, лишаться чести выступать под флагом родной страны и не иметь возможности подниматься на пьедестал под звуки белорусского гимна!».

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«Чтобы сохранить всё это, сегодня мы вынуждены громко заявить о себе с надеждой быть услышанными и призываем положить конец посягательствам на белорусский спорт извне», — говорится в документе.

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«Открытые обращения участников некоторых незаконных псевдоспортивных структур, которые находятся за рубежом, на политические темы носят деструктивный характер и порочат спортивное и олимпийское движение, — считают авторы анонимки. — Подобные малочисленные группы лиц не имеют права представлять интересы, выражать мнения и выступать от лица всех белорусских спортсменов как на территории Республики Беларусь, так и за её пределами».

Напомним, после первых жестоких подавлений мирных протестных манифестаций в Белоруссии многие спортсмены республики осудили насилие силовиков. Они выражали своё недовольство в частном порядке и подписывая различные коллективные обращения, на которые власти или не реагировали, или отвечали угрозами и репрессиями.

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Протестные манифестации в Белоруссии длятся с 9 августа. Их участники считают президентские выборы сфальсифицированными, а Александра Лукашенко — нелегитимным правителем. Они требуют проведения новых честных президентских выборов, прекращения массового полицейского террора и пыток, освобождения политзаключённых и привлечения к законной ответственности должностных лиц — убийц, насильников, погромщиков и прочих. Генпрокуратура, Следком, КГБ, МВД и другие ведомства отказываются привлекать белорусских силовиков и спортсменов из окружения Лукашенко к уголовной или иной ответственности.