Минск, , 11:32 — REGNUM В Белоруссии несколько спортсменов написали открытое письмо президенту Александру Лукашенко, в котором пригрозили главе государства отказом от выступлений за национальную сборную, если он не выполнит ряд требований. Письмо опубликовано на сайте «Прессбола».

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Так, спортсмены потребовали признать недействительными выборы президента, которые прошли 9 августа, а также настаивают на проведении повторных выборов.

Кроме того, спортсмены потребовали освободить всех задержанных во время акций протеста.

Письмо подписали в том числе серебряный призер Олимпийских игр — 2008 легкоатлет Андрей Кравченко, чемпион мира по самбо Дмитрий Базылев, чемпионка Европы по легкой атлетике Эльвира Герман и другие.

Как сообщало ИА REGNUM, с 9 августа в Белоруссии проходят массовые акции протеста против фальсификаций президентских выборов, бессменного правления Александра Лукашенко и жестокого подавления протестных акций, применения к задержанным бесчеловечного обращения и пыток.

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