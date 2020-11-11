11 ноября 2020 | Время чтения 10 мин

О чём бы в последние месяцы Лукашенко ни заводил речь – об атомной энергетике или проблемах профсоюзов, он постоянно переходит на больную для него тему оппозиционных выступлений. Сидеть на штыках оказалось крайне дискомфортно.

Сергей Артёменко, , 10:40 — REGNUM Протестные выступления в Белоруссии длятся четвёртый месяц под заверения Александра Лукашенко и его челяди в том, что они, мол, «сдулись», почти сошли на нет. Однако, как гласит восточная мудрость, от слова «халва» во рту слаще не становится.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Протесты стали разнообразнее, несмотря на жестокие репрессии, пытки и поток оскорблений потерявшего этические берега официоза. По данным белорусских и международных правозащитников, репрессиям подверглось более 17 тысяч участников протестных выступлений. Погибшими от рук силовиков значатся пять человек (по другим источникам — семь). Более 120 человек признаны политзаключёнными.

ООН, ОБСЕ и другие международные организации тщетно уговаривают «последнего диктатора Европы» прекратить насилие, освободить политзаключённых и соблюдать элементарные базовые права человека. Показательно, что такой реакции мирового сообщества противопоставляют Лукашенко и его подчинённые, в частности — глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей Mfa.gov.by

В сентябрьской резолюции Совета по правам человека ООН выражена обеспокоенность в связи с сообщениями о нарушениях прав человека в Белоруссии до и после президентской кампании 2020 года. В частности, в связи с задокументированными фактами чрезмерного применения силы к мирным демонстрантам и «многочисленными фактами издевательств, похищений, произвольных высылок и сексуального насилия». СПЧ ООН призвал прекратить произвольные аресты и освободить всех «политических заключенных, журналистов, защитников прав человека». На это Макей ответил, во-первых, отказом признавать политзаключённых политзаключёнными, а во-вторых, обвинил ООН в «однозначном вмешательстве во внутренние дела Белоруссии».

На внешнеполитическом контуре замаячил кнут Джо Байдена. В отличие от Дональда Трампа, сосредоточившегося на внутренних проблемах, новый хозяин Белого дома намерен уделять намного больше внимания продвижению пресловутых «ценностей». США при «демократах» постоянно демонстрировали, как это происходит в разных частях света. Из наиболее ярких примеров — жестокое убийство ливийского лидера Муаммара Каддафи.

Лукашенко демонстрирует крайнюю степень психологического напряжения, что указывает на острейший дефицит сил, средств и легальных методов противостояния. Он уже опустился до коверкания фамилии своего бывшего министра, подзаборной брани, каких-то детсадовских обзывалок и кривляний.

Принимая 10 ноября в президентском дворце председателя пропрезидентской «Федерации профсоюзов Белоруссии» Михаила Орду, Александр Лукашенко снова обратился к тревожащей его проблеме. В эфир государственного телевидения выдали только самое приличное.

«Наши же «протестуны», и особенно беглые, которые сидят в Польше и Литве, рассчитывают на то, что к весне экономика обвалится, как везде, и мы тут придём, возьмем Белоруссию «тепленькой». Ни черта подобного! Не возьмут они Белоруссию «тепленькой». Мы выстоим. Но будет непросто», — сказал Лукашенко, обращаясь к Орде.

Михаил Орда Mininform.gov.by

Пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт не решилась опубликовать этот фрагмент на официальном президентском сайте, предпочтя курируемый ею телеграм-канал, используемый как сливной бачок для наиболее пикантных заявлений Лукашенко, безумного ёрничества и распространения фейков. Тем же самым занимается её муж Иван Эйсмонт в должности главного пропагандистского рупора — госхолдинга «Белтелерадиокомпания».

Официоз держит нос по ветру, поглядывает на хозяина и пробивает очередное дно. В стиле экс-главреда президентской газеты «Советская Белоруссия» Павла Якубовича спецкор издания Людмила Гладкая пафосно заявила: «Сегодня правоохранителям понадобилось всего несколько часов, чтобы очистить город от откровенной мрази. Как всегда, сработали ювелирно».

Речь о воскресной мирной манифестации против бессменного правления Лукашенко, против массового террора озверевших бандитов в парамилитарной униформе, задокументированных пыток, политически мотивированных увольнений и отчислений. Стянутая в Минск даже с Бреста свора «правоохранителей» устроила 8 ноября настоящее побоище, отправив за решётку более тысячи человек. Среди них — рабочие и предприниматели, учителя и врачи, спортсмены и литераторы, пенсионеры и студенты. Все они, совершенно разные, едины в одном: Белоруссия и Лукашенко несовместимы.

Уходя с улицы, они продолжают борьбу в соцсетях, куда давно уже сместилось обсуждение злободневных белорусских проблем. Министерство информации продолжает возрождать официозные «районки», закрывает глаза на грубейшие нарушения закона о СМИ и вместе со своими фейковыми экспертами по печатной продукции окончательно погружается в параллельную реальность. Президентский ОАЦ, НЦОТ и БелГИЭ судорожно хватаются за рубильник, отключая интернет полностью, а между делом блокируя диссидентские интернет-ресурсы.

ОМОН Белоруссии © ИА REGNUM

В этой информационной войне на внутреннем фронте официоз из-за бездарности пропагандистско-«идеологической вертикали» долго терпел поражение за поражением. Сегодня очевидно, что битва за умы широких масс населения им окончательно проиграна.

На западном фронте без перемен. Прикормленные Макеем и другими заинтересованными агенты предпочли другую сторону конфликта, в лучшем случае — взяли тайм-аут.

На восточном фронте неутомимо трудятся «батькины эксперты», ещё недавно участвовавшие в травле «пророссийских публицистов», изобличении «российских кукловодов», «двухсот вагнеровцев», «офицеров российского ГРУ» и позиционировавших Россию в лучших западных традициях «холодной войны». Благо Владимир Соловьёв и Маргарита Симоньян закрывают глаза на русофобский бэкграунд белорусских комментаторов вроде Андрея Кривошеева.

В социальных сетях сторонники Лукашенко открыто призывают к убийствам участников протестных манифестаций. Причём предлагают сжигать их живьём — как 2 мая 2014 года в Одессе. Весьма креативный ход со стороны записных хранителей памяти о Великой Отечественной войне («не нашей», по словам Лукашенко), до сих пор приговаривающих: «Вы хотите как на Украине?».

Дождавшийся своей осени патриарх белорусской политики неспроста удостоился сравнения с политологическим «политическим животным», чувствующим опасность на дальних подступах. Он видит провалы, мечется, нервничает, бросает в атаку лучших из худших, однако серьёзных подвижек не происходит. Системный кризис усугубляется.

Поиск «кукловодов» превратился в фарс с элементами итальянской забастовки. Несмотря на все «внедрения» и провокации, до сих пор не представилось серьёзного повода отправить своих мамлюков давить манифестантов гусеницами, разрядить уже расчехлённые пулемёты.

Задержания на акции протеста в Минске Цитата из видео на YouTube

Пока что силовикам щедро раздают бюджетное «бабло», одолженное за рубежом под невероятные проценты, осыпают «песочными» медальками, увешивают генеральскими погончиками. От этого проблема не решается. Более того: некоторые предпочитают судимость прямому нарушению присяги, норм Конституции и законов.

Тем временем освобождённый из СИЗО КГБ по распоряжению Лукашенко бывший оппозиционер Юрий Воскресенский настойчиво зазывает Светлану Тихановскую, Павла Латушко и других сбежавших за границу оппозиционеров в Минск для участия в некоем круглом столе. По словам организатора, он может предоставить гарантии безопасности оппозиционерам, от которых требуется физическое присутствие в Минске ради некоего диалога с фактическими властями постсоветской республики.

Ранее власти Белоруссии всячески способствовали политэмиграции оппозиционеров. Так, например, в начале сентября спецслужбы похитили и пытались насильственно выдворить на Украину члена оппозиционного «Координационного совета по трансферу власти в Белоруссии» Марию Колесникову. Спецоперация сорвалась: насильно усаженная в автомобиль, Колесникова по пути к украинской границе порвала свой паспорт и вернулась к белорусским пограничникам. Её задержали и посадили за решётку по спешно сфабрикованному уголовному делу.

Колесникова дала письменные, а затем и устные показания, обвинив в противозаконных угрозах первого замглавы МВД Белоруссии Геннадия Казакевича, начальника ГУБОПиК этого же министерства Николая Карпенкова и начальника президентского ОАЦ Андрея Павлюченко. Оппозиционерке угрожали убийством с расчленением, 25-летним лишением свободы и уничтожением здоровья, требуя пойти на сотрудничество с тираном и его заплечных дел мастерами.

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На фоне эскалации системного кризиса и череды позорных неудач практическое воплощение получили идеи создания, по сути, параллельного государства в государстве. В помощь МВД формируются парамилитарные формирования по образцу латиноамериканских и африканских «эскадронов смерти», аналоги румынской «Железной гвардии» и германских партийных штурмовиков. Президентские помощники получают чрезвычайные полномочия, выстраивая параллельную властную вертикаль. Генпрокуратуре запрещено возбуждать уголовные дела по фактам массовых пыток и убийств. Следкому предписано не подвергать уголовному преследованию силовиков, на которых имеется доказательная база. Госкомитет судебных экспертиз и министерство информации фабрикуют «экспертизы», помогая назначенным судьями вынести политически мотивированные решения и приговоры. Задействованы все.

Белорусский ОМОН за работой Цитата из видео на YouTube

Принимая 10 ноября с докладом председателя ФПБ («официальных профсоюзов»), формально негосударственной структуры, Лукашенко напомнил Орде о своём приказе — «чтобы они жестоко взяли под контроль ценообразование», а также ЖКХ. Фактически речь идёт о дублировании государственных органов (КГК и других).

На этих и других примерах демонстрируется регресс «Республики Беларусь» как государства, до уровня самоуправства партийных органов в некоторых европейских странах начала XX века. Закон вообще ни во что не ставится — «иногда не до законов», как выразился недавно Лукашенко, оправдывая политическую целесообразность. В соответствии с таким подходом озвучиваются приказы в пожарном порядке — до конца года создать профсоюзы на частных фирмах.

«Если только до конца года частные предприятия не создадут по вашим требованиям профсоюзные организации, эти частные предприятия будут ликвидированы. Вы должны внести эти предложения. Шутить мы не будем больше. Мы видим, как некоторые себя повели и взяли курс на уничтожение государства и государственности в нашей стране. Ладно, это мы разберем по отдельным направлениям. Но профсоюзные организации должны быть созданы. И вы от этого отступать ни в коем случае не должны», — пригрозил Лукашенко, обращаясь к главе ФПБ.

При этом Лукашенко добавил: «Хочу вас предупредить, что вам не следует перед кем-то оправдываться. Потому что мы видим, и я особенно, какой сегодня осуществляется накат на официальные профсоюзы. Поэтому ни в коем случае никто не должен ни перед кем оправдываться. Тем более уходить в оборону».

Шариковы во власти, возможно, рассуждают так: если завтра в ОАО «Газпром трансгаз Беларусь», минское представительство Schwarzkopf & Henkel или собственно белорусскую фирму по проталкиванию продовольственного «контарбаса» из ЕС в РФ заявится ватага швондеров и начнёт «качать права», то будут убиты одновременно два зайца.

Пресловутая «вшивая блоха» начнёт просить защиты у властей, всячески подтверждая свою политическую лояльность. Ведь реально «официальные профсоюзы» защитой прав трудящихся не занимаются. В госорганизациях представительства ФПБ выдают новогодние подарки родителям несовершеннолетних и занимаются рекрутингом этих же родителей на массовики с участием Лукашенко.

Александр Лукашенко на VIII съезде Федерации профсоюзов Белоруссии President.gov.by

Государственные профсоюзы (называя вещи своими именами) могут заняться тем же, чем ранее бесславно занимались их официальные дублёры — взвешивать порции салатиков в ресторанах, со своей колокольни рекомендовать наценочную категорию и всякими прочими способами портить бизнес. Естественно, увеличатся прежние «откаты» и появятся новые. Если же швондеры начнут влезать в финансовые вопросы и жаловаться в «органы» на нежелание едва сводящего концы с концами буржуа увеличить фонд заработной платы, то перспективы выглядят ещё интереснее.

Судя по новостям из Белоруссии, там вскоре гарантированно ухудшится бизнес-климат. Однако у Лукашенко сейчас совсем другой приоритет, заставляющий его посиневшими пальцами удерживать выросшую корону. Поэтому всё вторичное будет без сожаления принесено в жертву.

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