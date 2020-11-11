Минск, , 13:48 — REGNUM Выходить на улицы с протестом — «это плохо», «неправильно», «странно» и наказуемо. Об этом заявила 10 ноября во время видеоконференции с руководителями белорусских медучреждений экс-глава администрации президента Белоруссии, спикер Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова.

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В своей пространной, сумбурной и эмоциональной речи она выразила непонимание причин, по которым белорусские медики участвуют в протестных манифестациях. Она ни словом не упомянула о задержанных во время таких выступлений и подвергшихся бесчеловечному обращению в системе МВД. вместо этого она призвала не выносить сор из избы и общаться с чиновниками в избранном ими формате.

«Сегодня, если есть у кого-то такая необходимость, мы говорили об этом — действуют диалоговые площадки (ну, практически подошли к завершению). Если есть у кого-то потребность в том, и какое-то учреждение ваше, университет, поликлиника, больница — хотели бы встретиться с кем-то из руководителей, высших должностных лиц, руководства страны — пожалуйста, мы готовы встретиться с вашими коллективами. Диалога на улицах не будет — предупредите их, — сообщила Кочанова. — Если кто-то хочет высказать своё мнение — пожалуйста, мы готовы к диалогу. Но не в формате вот этих выходов протестных! Это крайне плохо! Я еще раз вам говорю: ни к чему хорошему это не приведёт!».

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«Если люди, ну — врачи, врачи — высокообразованные люди, интеллектуально образованные, слушайте: ну в конце концов, если возникают вопросы, и их вам не удается решить со своими подчиненными — ну, я готова приехать, кто, кого, кто? Министр здравоохранения, ну, исполняющий обязанности министра, заместитель министра. С кем говорить? Но на улицы мы не пойдем с ними разговаривать, — подчеркнула Кочанова. — Почему я про это говорю? Потому что начинаются какие-то выходы и подходы через кого-то — «вот, подскажите власти, она должна идти на диалог», — продолжила она. — Мы готовы к диалогу, но он должен быть цивилизованный. Вы, пожалуйста, прежде всего определите ту категорию людей, которую хотели бы с кем-то встретиться».

«Но просто так вот выражать своё протестное настроение, выходя зачем-то на улицы, непонятно для чего — ну что это?», — задала она вопрос руководителям государственных медучреждений.

«Я еще понимаю, мы вот сейчас там встречаемся со студентами, разговариваем с ними. Но когда взрослые люди, состоявшиеся люди, занимаются этим — ну, на мой взгляд, это неправильно», — сказала Кочанова.

«Кроме того, послушайте: вы те, кто люди самой гуманной профессии, вы должны людей лечить. А если у вас есть свои какие-то убеждения, или у ваших коллег — это имеет место быть, но это должно быть цивилизованно, я еще раз повторю», — добавила спикер СР НС.

Она заверила: «Никто никого не трогает! Там начинают: «задержания» и всё остальное. Не за убеждения! Убеждения у каждого могут быть свои. А за нарушения закона! Когда люди выходят на несанкционированные мероприятия и нарушают общественный порядок. Вот за что их привлекают к ответственности. И будут привлекать впредь!».

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Далее Кочанова стала проговаривать пропагандистские клише, поведав: «Мы — правовое государство, об этом говорит наша Конституция. Мы — правовое государство, где действуют законы. И соблюдение законов обязательно для всех, — подчеркнула Кочанова. — Не надо устраивать вакханалию! Все эти мирные акции ни к чему хорошему не приводят. Посмотрите кругом, что происходит в мире, и вы убедитесь в этом».

Глава Совета Республики подчеркнула: «Я ещё раз обращаю ваше внимание, именно вот на этот момент в вашей работе: вы все — руководители. Руководитель — знак равенства идеолог. Кому-то нравится это слово, кому-то не нравится, но это так.

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Кочанова призвала «разговаривать» с представителями трудовых коллективов и прибыть на такие беседы и «встретиться с теми людьми, у которых есть какие-то вопросы к нам — к власти, к вам, как руководителям государственных учреждений».

«Встречайтесь с ними! Но нельзя допускать этого! Это плохо! Это не красит систему здравоохранения!», — уточнила спикер верхней палаты Национального собрания Белоруссии.

Она призвала председателя профсоюза работников здравоохранения «активно работать со своими членами профсоюза, чтобы не было выхода». Кочанова сообщила: «Если люди выходят из профсоюзной организации — значит, вы недорабатываете».

В конце своего выступления она явно попутала учреждения здравоохранения с учреждениями образования, призвав: «Включайтесь в работу очень активно! Проедьте, поговорите с людьми! У вас же везде там разветвленная сеть профсоюзных активистов! Ну, я говорю: вот понимаете, ещё я понимаю, где-то допускаю, хотя тоже это не красит нас — учреждения образования, ну, так как сегодня поступают медики иногда — ну, по меньшей мере это странно».

Аудиозапись выступления Кочановой опубликовал ТГ-канал «Белые халаты». Второй день в социальных сетях проходит обсуждение сказанного.