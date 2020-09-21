21 сентября 2020 | Время чтения 8 мин

Администрация президента Белоруссии провалила важнейшие направления своей работы – в том числе кадровое и «идеологическое». Жалуясь на острый дефицит «патриотизма в наших людях», Лукашенко на самом деле жалуется на критически низкий уровень лояльности к самому себе.

Георгий Шкловский, , 21:03 — REGNUM Назначая 21 сентября новых ректоров вузов, Александр Лукашенко продемонстрировал симптоматичный «оптовый» подход к кадровой проблеме. Сменить сразу троих ректоров медицинских университетов (Минского, Гомельского и Гродненского) — это отчаянный вопль оптовика, не обнаружившего на горящем складе огнетушитель.

Александр Лукашенко Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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Причина смены ректора минского медуниверситета (переименованного института) находится на поверхности — массовое участие врачей и медсестёр в протестных выступлениях. Мало кого так радушно приветствовали тысячи манифестантов на минской площади Независимости, как группу медиков в бордовой униформе и белых халатах.

Врачи отказываются доносить о полученных манифестантами травмах. Врачи уличают МВД во лжи, публично свидетельствуя об использовании машин «Скорой помощи» так называемыми «слабовиками» для внезапного нападения на мирных манифестантов. Врачи испытывают на себе те же жестокости и унижения, что и другие сограждане, которых трамбуют и зверски избивают в автозаках, РУВД и следственных изоляторах.

Показательной стала состоявшаяся 21 августа встреча министра здравоохранения Белоруссии Владимира Караника с врачами около минского медуниверситета. Тщетно Караник, председатель Белорусского профессионального союза работников здравоохранения Вячеслав Шило и ректор БГМУ Анатолий Сикорский уговаривали медиков уйти подальше от глаз публики и поддерживавших протест сигналами проезжающих мимо водителей. Министр почувствовал себя изгоем.

Провальная для власти манифестация медиков состоялась в пятницу вечером 21 августа, а утром 24 августа Александр Лукашенко объявил о назначении и.о. министра здравоохранения — им стал Дмитрий Пиневич. Караник-младший был отправлен руководить Гродненским облисполкомом («губернатором»).

Очевидно, решение Лукашенко было политическим и, судя по инсайдам, эмоциональным. Оно в очередной раз продемонстрировало состояние кадровой работы, и не только её.

Понятно, что нужно было поддерживать остальных руководителей в охранительском рвении. Однако снять министра здравоохранения для того, чтобы назначить его же ответственным за промышленность, сельское хозяйство, социальную работу, культуру и так далее целого региона — это демонстрация административного маразма.

Похожая история наблюдается и с назначением ректором Академии управления при президенте Вячеслава Даниловича. Он пересел туда из кресла директора Института истории НАН Белоруссии — того самого одиозного института, откуда был извлечён позапрошлый ректор АУ Марат Жилинский.

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Президентская пресс-служба сохранила видеозапись трогательного разговора Лукашенко с Жилинским при назначении (2014 год). Было много обещаний и, спустя четыре года, — гора бумаг без сколь либо заметного результата в исполнении заявленного.

Отставка Жилинского была столь же стремительной и невразумительной, как и его назначение. Аналогично прошло ректорство Геннадия Пальчика — его сняли «ни за что» (во всех смыслах).

Ныне, напутствуя Даниловича, Лукашенко потребовал: «А Академия управления — там вообще мышь не должна проползти. Там должны быть патриотичные и преданные государству и народу люди».

«Нам очень не хватает патриотизма в наших людях», — подчеркнул Лукашенко.

Речь на самом деле идёт о людях, преданных лично Лукашенко, который отождествляет себя с государством и всей Белоруссией. Патриотизма у тех, кто считает его наёмным менеджером, провалившим ключевые направления своей работы и злоупотребляющим служебным положением, на самом деле предостаточно.

Мария Колесникова ещё и поделится им с теми, кто её похищал и насильственно выталкивал за границу. Как бы кто ни относился к белорусским оппозиционерам, среди них много разных людей — от мелкотравчатых стукачей и трусливых русофобов до интеллектуалов и простых парней, постоянно участвующих в запрещённых протестных манифестациях с более чем высокой вероятностью быть избитым до синего цвета половины тела, изнасилованным или вовсе убитым.

Именно из Академии управления вышли два фигуранта скандального «дела регнумовцев» — Юрий Баранчик, которого тщетно пытались истребовать из Москвы на совершенно нелепых основаниях, и Сергей Шиптенко, которого таки приговорили к пяти годам лишения свободы по сфабрикованному «экстремистскому» делу. Было бы полбеды, если бы этот ответственный за подготовку «идеологов» вуз являлся инкубатором трутней и саботажников. Настоящей проблемой стало то, что в нём по факту готовили убеждённых противников нынешнего режима.

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Ректорат АУ почти два десятилетия активно «пилит бабло», выделяемое «на идеологию». На выходе — методички с вопросами для заочников, шинковка из речей Лукашенко (написанных в той же АУ к «всебелорусским» и прочим собраниям), прочие образчики интеллигентского подхалимажа. Вся эта гора макулатуры, передержка чьих-то родственников и прочее, маскируемое под «идеологическую работу», обходится налогоплательщикам в миллионы долларов ежегодно.

Вячеслав Данилович получил назначение гораздо менее завидное, чем его коллеги по медуниверситетам Сергей Рубникович, Игорь Стома и Елена Кроткова. Ему не просто предстоит расчистить авгиевы конюшни, но сделать то, что не смогли за предыдущие пятилетки его предшественники не только в АУ, но и в профильных управлениях Администрации президента. Там до сих пор «занимаются» кадровым и «идеологическим» направлениями деятельности вместо работы.

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Государственной идеологии в Белоруссии нет, но при этом она активно преподаётся, и в АУ даже выдаются дипломы с записью «идеолог». Имитируют преподавание того, чего нет, разные люди — от вполне адекватных кандидатов различных наук, которым попросту не находится нагрузки (постоянно растущей при «оптимизации» штатной численности), до чьих-то протеже. Практический выход такой деятельности закономерен и непригляден одновременно.

Ввиду отсутствия заявленной «государственной идеологии» и, соответственно, «идеологической работы», сводящейся к славословию, откровенной лжи и прочим издержкам кондовой пропаганды, Лукашенко вынужден передвигаться по Минску на вертолёте с вооружённым 15-летним сыном. Ему улюлюкает стотысячная манифестация под бело-красно-белыми флагами оппозиции.

У этого фиаско есть конкретные фамилии и должности. Андрей Кунцевич является заместителем главы президентской администрации, с 19 августа 2019 года курирующим «вопросы идеологии, общественных объединений и средств массовой информации». Ольга Шпилевская — начальник главного идеологического управления администрации президента. Юрий Кривошеев — начальник главного управления кадровой политики администрации президента. Максим Рыженков — первый замглавы президентской администрации, который в последние годы менее публично участвует и в «кадрах», и в мифической «идеологии».

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Лукашенко располагает пряником только для «слабовиков», чьё денежное довольствие с августа было увеличено в разы. Для всех остальных у него остался только кнут. Медики солидарны с протестующими? Снять министра здравоохранения, а заодно и всех ректоров медицинских вузов поменять. Забастовочное движение проникло на БелАЗ? Назначить нового гендиректора. Так руководить может даже Светлана Тихановская.

Озвученные 21 сентября кадровые решения показательны не только в контексте системного кризиса белорусского госуправления, но и царящих внутри него нравов. Лукашенко, между прочим, при обсуждении ректоров упомянул об откровенно криминальном предлоге. Президентская пресс-служба так его описала: «Александр Лукашенко рассказал, что на днях, как ему доложили, в одной из поликлиник врач отказался лечить трехлетнего ребенка военного».

При этом приводятся слова Лукашенко: «В годы войны мы врагов своих лечили, если попадался на поле боя. А это что же за врачи? Вот причина того, что я поручил внимательно посмотреть на руководство наших медицинских вузов. Врач должен быть самым патриотичным человеком, потому что его главная задача — спасти жизнь любого человека».

Действительно, многие врачи отказываются помогать сверх минимума травмированным представителям обезличенных банд, терроризирующих мирное население. Однако озвученный Лукашенко случай пока выглядит циничным фейком вроде тех, что распространяет МВД, как в случае убийства манифестанта Александра Тарайковского.

Известно, что повсеместно участвующие в погромах, избиениях мирных манифестантов, пытках и произвольных задержаниях «слабовики» превратились в изгоев. Их жёны чувствуют примерно такое же отношение к себе. Однако раскол в обществе пока не углублялся до отказа в медицинской помощи их детям.

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В любом случае, подтвердится эта информация или нет, речь идёт о высоком градусе внутрибелорусского противостояния, которое балансирует на грани полноценной гражданской войны. В этом накануне признавался Лукашенко, выступая в роли внезапно появившегося в кустах рояля на женском празднике, собранном в противовес «женским маршам» оппозиции. Он сообщил, что «мы стоим на грани страшной катастрофы».

На само деле катастрофа уже наступила. Насилие и мелкооптовая кадровая чехарда не в состоянии прикрыть идеологическое фиаско, провалы в политике и экономике, острую социальную и психологическую напряжённость.

Острый дефицит лояльности к Лукашенко является закономерным следствием проводившейся им политики. В подобных ситуациях обычно вспоминают старый анекдот про койки в борделе.