Минск, , 17:33 — REGNUM Борцы с преступностью и коррупцией МВД Белоруссии пресекли деятельность «лесного» отряда. Об этом 14 сентября проинформировала пресс-служба белорусского министерства.

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Лидер белорусских партизан создал в социальных сетях сообщество «Партизаны Могилёва», куда входило 64 пользователя. Участники группы собирались в заброшенном помещении в лесу около приграничного с Россией областного центра. Там они, сказано в сообщении МВД, «отрабатывали практические навыки тактики ведения уличных боёв, захвата помещений, штурмового альпинизма и ведения боевых действий в лесу».

«В группе имелись бело-красно-белый флаг, форменное обмундирование с шевронами «Пагоня» и украинской символикой, балаклавы, бронежилеты, страйкбольное и пневматическое оружие, сигнальный пистолет, ножи и радиостанции, — сообщило МВД. — Отдельные ее участники изготавливали самодельные зажигательные устройства и проводили их испытания. Видеоотчеты парни, среди которых были и несовершеннолетние, выкладывали в интернете».

Шестеро участников этой группы были задержаны 13 сентября во время очередной тренировки сотрудниками 11-го управления ГУБОПиК МВД при силовой поддержке местного ОМОН. При этом были «изъяты предметы, которые по заключению эксперта являются фрагментами самодельного зажигательного устройства».

Следователями возбуждено уголовное дело в отношении четырёх активных участников группы — граждан в возрасте от 16 до 22 лет. Они задержаны и водворены в ИВС.

«Среди задержанных есть лица с ультраправыми неонацистскими взглядами», — отметили в МВД Белоруссии.

Напомним, в 2017 году власти Белоруссии инициировали уголовное преследование членов распущенной в начале века ультраправой националистической парамилитарной организации «Белый легион». Их обвиняли в совершении тяжких преступлений, претензиях на вооружённый госпереворот, но в итоге отпустили по домам. Генпрокуратура Белоруссии до сих пор не может объяснить обстоятельств возникновения и невразумительного конца этого уголовного дела.

В том же 2017 году власти Белоруссии рассказывали о якобы прорвавшемся через украинско-белорусскую границу внедорожнике с вооружёнными людьми. Следком Белоруссии до сих пор не в состоянии объяснить, куда подевались автомобиль, оружие и пассажиры.

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На протяжении последних лет армия и спецслужбы Белоруссии усиленно отрабатывали борьбу с «незаконными вооружёнными формированиями». По факту каждое заявление о выявлении таковых оборачивалось скандалом без официальных опровержений официозных фейков.