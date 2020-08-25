Тифарити, , 23:59 — REGNUM В Западной Сахаре создан Национальный механизм для координации действий в области прав человека. Об этом было объявлено на состоявшемся 24 августа учредительном собрании под председательством премьер-министра страны Бушраи Хамуди Бейюна, передаёт Sahara Press Service.

В своём выступлении премьер-министр отметил, что целью механизма, учреждённого по указу президента САДР Брахима Гали, является координация внутренних и внешних усилий по противодействию нарушениям прав сахарского народа, а также выработка общей концепции защиты этих прав на национальном, региональном и международном уровнях в соответствии с гуманитарным правом и резолюциями международных организаций.

В заявлении для СМИ председатель Ассоциации семей сахарских заключённых и пропавших без вести (AFPRADESA) Абдесалам Омар назвал создание механизма важным шагом для дальнейшей координации и противодействия нарушениям прав жителей Западной Сахары со стороны Королевства Марокко и всем нарушениям международного гуманитарного права.

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